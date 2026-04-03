Инспектори откриха нарушения при агнешко месо преди Великден в Ямбол

Има вече констатирани нарушения при засилените проверки в Ямбол и региона за произхода, безопасността и съхранението на продуктите за великденската трапеза. Проверките продължават, включително и в почивните дни около Великден от дежурни екипи. Това съобщи за БТА директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Добромир Димитров.

д-р Живка Жекова, началник на отдел „Контрол на храните“ към ОДБХ - Ямбол: „Установено е агнешко месо, което е без обозначена дата на размразяване, която трябва задължително да е посочена. В други два търговски обекта са констатирани нарушения, свързани с предлагане на хранителни продукти, за които няма разрешение. Съставени са актове за административни нарушения.“

Изискванията към търговците са да обозначават датата на първото замразяване на месото и кога е размразено, напомня д-р Жекова. Всеки производител е длъжен да обозначи датата на замразяване на самия етикет. Потребителите да следят за наличие на здравна маркировка - син печат за месо с произход от България, а ако е с друг цвят означава, че произходът е от друга държава.

д-р Живка Жекова, началник на отдел „Контрол на храните“ към ОДБХ - Ямбол: „До момента няма установени нарушения в Ямболска област при проверките на яйцата. Следи се за маркировката, произхода и съхранението им от производството до предлагането на едро и дребно. Целта е да не се допускат в търговската мрежа яйца от по-ниския клас за качество В, който не е за консумация, а само за преработка.“

Интензивните проверки в страната започнаха на 30 март и продължават три дни след Великден - до 15 април.

д-р Живка Жекова, началник на отдел „Контрол на храните“ към ОДБХ - Ямбол: „Извършват се изненадващо и обхващат целия цикъл - храни, пакетиращи центрове, от складове за търговия на едро, търговски обекти. Следи се строго и движението на живи агнета към кланиците.“

Тя припомни, че регулярни проверки се извършват през цялата година.