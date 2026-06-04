14-годишно момче е в тежко състояние след токов удар в Ямбол. Инцидентът е станал вчера около 12:30 часа на улица "Росица" в областния град.

По първоначални данни става дума за битов инцидент. На място незабавно са били изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалото дете е транспортирано до МБАЛ "Свети Пантелеймон" в Ямбол, където е настанено в отделението по анестезиология и интензивно лечение.

От лечебното заведение съобщиха, че състоянието му се подобрява, но се налага детето да остане под лекарско наблюдение и лечение в реанимация още няколко дни.

Извършен е оглед на мястото на инцидента, разпитани са свидетели и се изясняват всички обстоятелства около случилото се. По случая е образувано разследване. От полицията в Ямбол уточниха, че към момента се работи по версия за битов инцидент. Работата по случая продължава.