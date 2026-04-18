Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата

Един от най-популярните млади български актьори – Наум Шопов, е сред звездните участници на картинг състезанието в "Еко 12 часа на България", което се провежда на писта Хасково. Пред камерата на БНТ той сподели какво чувства да се състезава на пистата и какво е да се разминеш по трасето с Никола Цолов.

„Изморително е. В интересна истина вече имам доста пистови дни и с коли, и с картинги. Мога да казвам, че картингите определено са по-изморителни от трак-дейтове с коли, така че да, изморително е“, коментира пред БНТ Шопов.

Актьорът сподели и откъде се е породила в него любовта към автомобилните спортове.

„Историята е много смешна, защото се породи, когато ме поканиха да карам в Отбора на звездите една година. Аз си казах: „Ама, аз не мога да карам“. Те ми казаха: „Ела, ние ще те научим“ и така вече пет години съм на всяко състезание“, добави Шопов.

В неговия отбор днес са общо трима души.

„Представяме се добре, горе-долу. Засега имаме няколко подиума, една победа, така че доволни сме. Има на къде да се развиваме“, сподели актьорът.

Той призна, че е много интересно да се разминеш на пистата с пилот от Формула 2, визирайки Никола Цолов, който тази година е голямата звезда в надпреварата.

„Много е сюрреалистично чувството. Радвам се, че интересът е толкова голям към неговото присъствие. Надявам се да имаме все повече поводи за гордост“, каза още Шопов.

