Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата

Моторни спортове
Популярният актьор взе участие в "Еко 12 часа на България" в Хасково.

Наум Шопов
Един от най-популярните млади български актьори – Наум Шопов, е сред звездните участници на картинг състезанието в "Еко 12 часа на България", което се провежда на писта Хасково. Пред камерата на БНТ той сподели какво чувства да се състезава на пистата и какво е да се разминеш по трасето с Никола Цолов.

„Изморително е. В интересна истина вече имам доста пистови дни и с коли, и с картинги. Мога да казвам, че картингите определено са по-изморителни от трак-дейтове с коли, така че да, изморително е“, коментира пред БНТ Шопов.

Актьорът сподели и откъде се е породила в него любовта към автомобилните спортове.

„Историята е много смешна, защото се породи, когато ме поканиха да карам в Отбора на звездите една година. Аз си казах: „Ама, аз не мога да карам“. Те ми казаха: „Ела, ние ще те научим“ и така вече пет години съм на всяко състезание“, добави Шопов.

В неговия отбор днес са общо трима души.

„Представяме се добре, горе-долу. Засега имаме няколко подиума, една победа, така че доволни сме. Има на къде да се развиваме“, сподели актьорът.

Той призна, че е много интересно да се разминеш на пистата с пилот от Формула 2, визирайки Никола Цолов, който тази година е голямата звезда в надпреварата.

„Много е сюрреалистично чувството. Радвам се, че интересът е толкова голям към неговото присъствие. Надявам се да имаме все повече поводи за гордост“, каза още Шопов.

Свързани статии:

Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково в ефира на БНТ 3
Бъдете с преките включвания по БНТ 3. Началото е в 10:15, а финалът...
Чете се за: 00:27 мин.
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
Българският пилот във Формула 2 участва на картинг състезанието за...
Чете се за: 02:00 мин.
ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
2
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
3
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
4
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни,...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
5
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
6
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера,...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Лапоухов за бъдещето си: Оставам в ЦСКА, мислим само за сезона
Лапоухов за бъдещето си: Оставам в ЦСКА, мислим само за сезона
Николай Върбицалиев: "Еко 12 часа на България" е най-голямото 12-часово състезание по картинг за издръжливост в Европа Николай Върбицалиев: "Еко 12 часа на България" е най-голямото 12-часово състезание по картинг за издръжливост в Европа
Чете се за: 01:10 мин.
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
Чете се за: 02:00 мин.
В Лудогорец останаха недоволни от програмата В Лудогорец останаха недоволни от програмата
Чете се за: 02:35 мин.
Радослав Атанасов: Надявам се на 3-4 медала от европейското първенство Радослав Атанасов: Надявам се на 3-4 медала от европейското първенство
Чете се за: 01:30 мин.
Пернишки мажоретки с исторически пробив към Европа Пернишки мажоретки с исторически пробив към Европа
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Иран отново затвори Ормузкия проток
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100% Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Чете се за: 02:12 мин.
Регионални
Изборите в Турция: В Истанбул ще се гласува само в 7 секции
Чете се за: 02:50 мин.
Парламентарни Избори 2026
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия"...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
