АПС: Общественото мнение подсказа, че Андрей Гюров е подходящ за служебен премиер

Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Председател на ПГ на АПС Хайри Садъков коментира след консултациите при президента това, че смятат Андрей Гюров за подходящ служебен премиер.

„Не се занимаваме с критиките, но следим общественото мнение. Общественото мнение е подсказало това наше мнение заявление при срещата на президента.“

Той изтъкна, че по време на разговорите с държавния глава са повдигнали теми важни за страната.

„Да бъдем последователни – ценовият шок. Ситуацията в страната, която се получава. Цените на електроенергията. Това са теми, които са много горещи, важни и ние имаме своята позиция. Поставихме ги и днес тук, ще ги поставим към кабинета в оставка още от днес или утре и ще търсим бързи решения, защото обществото не може да чака.“

От АПС коментираха и случаят „Петрохан“. Според тях е необходима бърза реакция на институциите в държавата по този въпрос.

„ Обществените очаквания и нагласи са нещата да се случват по-бързо – това е крещящ случай. И призоваваме институциите, които са пряко отговорни по тази тема и по този въпрос, имайки предвид възможността да вземат нещата в свои ръце и много бързо да дадат отговори пред обществото.Включително очакваме и премиерът, и вътрешният министър да използват правото си да застанат пред парламента на трибуната и да обяснят какво се случва.“

#АПС #консултации #Илияна Йотова #президент

