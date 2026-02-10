АПС: Общественото мнение подсказа, че Андрей Гюров е подходящ за служебен премиер

Председател на ПГ на АПС Хайри Садъков коментира след консултациите при президента това, че смятат Андрей Гюров за подходящ служебен премиер.

„Не се занимаваме с критиките, но следим общественото мнение. Общественото мнение е подсказало това наше мнение заявление при срещата на президента.“

Той изтъкна, че по време на разговорите с държавния глава са повдигнали теми важни за страната.

„Да бъдем последователни – ценовият шок. Ситуацията в страната, която се получава. Цените на електроенергията. Това са теми, които са много горещи, важни и ние имаме своята позиция. Поставихме ги и днес тук, ще ги поставим към кабинета в оставка още от днес или утре и ще търсим бързи решения, защото обществото не може да чака.“

От АПС коментираха и случаят „Петрохан“. Според тях е необходима бърза реакция на институциите в държавата по този въпрос.