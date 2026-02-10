БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти от 20, 50, 100, 200 и 500 евро

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината. 27 основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци на едро вече струват 57 евро, отчетоха от Координационния център към Механизма за еврото. Оттам обясниха движението нагоре със сезонни фактори. Институциите отчетоха, че откакто сме в еврозоната има 110 случая на опити за плащане с фалшиви пари, включително реквизитни. Обява за фалшиво евро полицията е засякла и в мрежата ТикТок.

Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото: "В ГДНП е постъпил сигнал от банкова институция отново зачестилите случаи на за установени неистински евробанкноти с номинал от 20, 50, 100, 200 и 500 евро. От началото на годината в банката са установени общо 9 бр. неистински банкноти. В тази връзка са възложени проверки и оперативно-издирвателни операции и следствени действия за установяване на лицата."

#Координационен център за еврото #фалшиви банкноти евро #потребителска кошница #евро #новини в Метрото

