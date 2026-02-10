БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Макрон пред световната преса за предизвикателствата от САЩ, Китай и Русия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Макрон предупреди Европа, че търговските заплахи и проявите за сплашване от страна на Съединените щати не са приключили. Според френския президент европейците ще бъдат "пометени" ако не установят "европейска преференция" пред конкуренцията на Америка и Китай в стратегически сектори.

Тази седмица европейските лидери се събират на среща на върха в Брюксел. В интервю за "Файненшъл Таймс" и европейски издания Макрон определи администрацията на Доналд Тръм като "открито антиевропейска" и я обвини в желание да "разчлени" Европейския съюз.

ЕманюелМакрон изрази желание да "организира" европейски диалог с Владимир Путин "без посредници". Френският президент добави, че първите "технически" контакти" са потвърдили, че на този етап "Русия не желае мир.

Френският лидер отново призова диалогът с Путин да не се оставя на Съединените щати.

"Нашата география няма да се промени. Независимо дали ни харесва или не, Русия ще бъде тук и утре. Тя се намира пред нашите порти", отбеляза Еманюел Макрон.

#Русия #САЩ #макрон #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
5
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
6
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европа

Стотици се включиха във фестивала на светлината в Копенхаген
Стотици се включиха във фестивала на светлината в Копенхаген
Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море
Чете се за: 00:37 мин.
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040 година Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040 година
Чете се за: 00:37 мин.
Карнавалният сезон в Германия ще генерира около 2 милиарда евро, сочи проучване Карнавалният сезон в Германия ще генерира около 2 милиарда евро, сочи проучване
Чете се за: 02:20 мин.
Защо се чупят олимпийските медали - започва разследване Защо се чупят олимпийските медали - започва разследване
Чете се за: 01:45 мин.
Още оставки в кабинета "Стармър" заради скандала "Епстийн" Още оставки в кабинета "Стармър" заради скандала "Епстийн"
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Гилейн Максуел няма да говори за аферата "Епстийн" преди...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ