Макрон пред световната преса за предизвикателствата от САЩ, Китай и Русия

Макрон предупреди Европа, че търговските заплахи и проявите за сплашване от страна на Съединените щати не са приключили. Според френския президент европейците ще бъдат "пометени" ако не установят "европейска преференция" пред конкуренцията на Америка и Китай в стратегически сектори.



Тази седмица европейските лидери се събират на среща на върха в Брюксел. В интервю за "Файненшъл Таймс" и европейски издания Макрон определи администрацията на Доналд Тръм като "открито антиевропейска" и я обвини в желание да "разчлени" Европейския съюз.

ЕманюелМакрон изрази желание да "организира" европейски диалог с Владимир Путин "без посредници". Френският президент добави, че първите "технически" контакти" са потвърдили, че на този етап "Русия не желае мир.

Френският лидер отново призова диалогът с Путин да не се оставя на Съединените щати.