Илияна Йотова пред „Величие“: В следващите...
Чете се за: 00:35 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

Илияна Йотова пред „Величие": В следващите дни ще стане ясен служебният премиер

Чете се за: 00:35 мин.
Илияна Йотова пред „Величие": В следващите дни ще стане ясен служебният премиер
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
В следващите дни ще стане ясен служебният премиер - това каза президентът Илияна Йотова по време на консултациите с партия "Величие".

Партия "Величие" са последната парламентарно представена партия в 51-вото Народно събрание, който дойдоха на "Дондуков" 2 за консултациите при президента Илияна Йотова за избор на нов служебен премиер.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Преди тях на срещите в президентската институция бяха АПС и МЕЧ.

