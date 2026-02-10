Илияна Йотова пред „Величие“: В следващите дни ще стане ясен служебният премиер

В следващите дни ще стане ясен служебният премиер - това каза президентът Илияна Йотова по време на консултациите с партия "Величие".

Партия "Величие" са последната парламентарно представена партия в 51-вото Народно събрание, който дойдоха на "Дондуков" 2 за консултациите при президента Илияна Йотова за избор на нов служебен премиер.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Преди тях на срещите в президентската институция бяха АПС и МЕЧ.