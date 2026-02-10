Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла в спринта в ски бягането

Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла в спринта на 1.6 километра класически стил от турнира по ски бягане в Милано/Кортина 2026.

Норвежецът заслужи седми златен медал и остана на един от най-доброто постижение за всички времена, което принадлежи на скибегачите Марит Бьорген и Боьрн Дели, както и на биатлониста Оле Ейнар Бьорндален.

Българите Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите в спринта и завършиха съответно на 73-о и 74-о място.

Клаебо бе категоричен фаворит във финала и грабна златото, след като измина трасето за 3:39.74 минути. Той изпревари Бен Огдън с 0.87 секунди, който записа най-добрия американски резултат в историята на спринта. Преди финала върховото постижение бе на Джеси Дигинс с бронзово отличие в Пекин 2022.

Трети с 3:46.55 минути бе норвежецът Оскар Вике, който заслужи подиум в дебюта си на 22-годишна възраст.

За Клаебо, който обра всички индивидуални титли и на световното първенство през 2025, това е седма олимпийска титла и девети медал като цяло. Той е трикратен шампион само в индивидуалния спринт, но на 18 февруари ще има шанс да го направи и отборно. По-рано на Олимпийските игри Клаебо спечели първия си златен медал в дисциплината скиатлон.