Швеция превзе подиума в спринта при жените в ски бягането, Лин Сван спечели златото

Шведката Лин Сван триумфира в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски бягане при жените в Милано/Кортина 2026. Сван спечели златния медал след доминантно представяне с време 4:03.05 минути.

Призовата тройка също бе изцяло шведска, след като втора се нареди защитаващата титлата си и златна медалистка от последните три световни първенства в спринта Йона Сундлинг. Голямата фаворитка остана на 1.59 секунди от Сван.

Сундлинг се бореше за пета поредна титла от голям турнир след златото през 2022 година и трофеите от шампионатите през 2021-а, 2023-а и 2025 година, но Лин Сван поведе във финалната права и бе категорична по пътя към най-големия успех в кариерата си.

Бронзовият медал заслужи олимпийската вицешампионка от Пекин 2022 Мая Далквист (Швеция), която завърши на 4.83 секунди от победителката.

Топ 6 във финала на спринта при жените допълниха още две норвежки – Джули Дривенес (на 8.69) и Кристине Скистад (на 29.42) и американката Джулия Кърн, финиширала на 40.36 секунди от шампионката.

Бронзовата медалистка от предишните Игри Джеси Дигинс (САЩ) остана четвърта в своя четвъртфинал и не успя да се класира за полуфиналите.

Българката Калина Недялкова отпадна в квалификациите с време 4:21.14 минути и се нареди на 73-а позиция в крайното класиране.





