ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Швеция превзе подиума в спринта при жените в ски бягането, Лин Сван спечели златото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
швеция превзе подиума спринта жените ски бягането лин сван спечели златото
Снимка: БТА
Слушай новината

Шведката Лин Сван триумфира в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски бягане при жените в Милано/Кортина 2026. Сван спечели златния медал след доминантно представяне с време 4:03.05 минути.

Призовата тройка също бе изцяло шведска, след като втора се нареди защитаващата титлата си и златна медалистка от последните три световни първенства в спринта Йона Сундлинг. Голямата фаворитка остана на 1.59 секунди от Сван.

Сундлинг се бореше за пета поредна титла от голям турнир след златото през 2022 година и трофеите от шампионатите през 2021-а, 2023-а и 2025 година, но Лин Сван поведе във финалната права и бе категорична по пътя към най-големия успех в кариерата си.

Бронзовият медал заслужи олимпийската вицешампионка от Пекин 2022 Мая Далквист (Швеция), която завърши на 4.83 секунди от победителката.

Топ 6 във финала на спринта при жените допълниха още две норвежки – Джули Дривенес (на 8.69) и Кристине Скистад (на 29.42) и американката Джулия Кърн, финиширала на 40.36 секунди от шампионката.

Бронзовата медалистка от предишните Игри Джеси Дигинс (САЩ) остана четвърта в своя четвъртфинал и не успя да се класира за полуфиналите.

Българката Калина Недялкова отпадна в квалификациите с време 4:21.14 минути и се нареди на 73-а позиция в крайното класиране.



Свързани статии:

Разочарование за Джеси Дигинс в спринта класически стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина
Разочарование за Джеси Дигинс в спринта класически стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина
Най-успешната американска състезателка в историята на ски бягането...
Чете се за: 01:40 мин.
Калина Недялкова се класира на 73-о място в спринта по ски-бягане
Калина Недялкова се класира на 73-о място в спринта по ски-бягане
Чете се за: 01:22 мин.
#Мая Далквист # Йона Сундлинг #Милано/Кортина 2026 #Джеси Дигинс #Лин Сван

Още от: Milano Cortina 2026

Норвежецът Бирк Рууд триумфира със златния медал в слоупстайла на ски-свободен стил
Норвежецът Бирк Рууд триумфира със златния медал в слоупстайла на ски-свободен стил
Италия е олимпийски шампион в смесената щафета в шорттрека в Милано/Кортина
Чете се за: 01:32 мин.
Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла в спринта в ски бягането
Чете се за: 01:40 мин.
Гледайте кулминацията при танцовите двойки в сряда вечер по БНТ 1
Чете се за: 00:35 мин.
Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете в сряда по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Банско ще приветства бронзовия олимпийски медалист Тервел Замфиров на специална церемония в петък
Чете се за: 00:55 мин.

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
