Разочарование за Джеси Дигинс в спринта класически стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина

Джеси Дигинс отпадна от битката за медалите в спринта класически стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

34-годишната американка, която участва на четвъртите си игри, не успя да се класира за полуфиналите. На четвъртфиналите тя завърши на 4-то място в своята серия с време 3:59.33. Към полуфиналите продължават само първите две състезателки.

По-рано през деня Дигинс премина успешно квалификациите, като зае 20-то място с време 3:46.67.

След финала тя сподели пред NBC Sports, че се състезава с натъртени ребра след падането си в скиатлона в събота. Травмата е затруднявала дишането ѝ по време на максималното натоварване в спринта. Джеси Дигинс завърши на 8-мо място в скиатлона на 20 км. Още в първата обиколка тя претърпя сериозно падане по време на спускане и въпреки инцидента във втората част на състезанието (свободен стил) записа третото най-бързо време, което ѝ позволи да влезе в Топ 10.

Следващият шанс за медал на Джеси Дигинс е на 12 февруари в дисциплината 10 км свободен стил с интервален старт, където тя е една от основните фаворитки за медалите.

Най-успешната американска състезателка в историята на ски бягането ще сложи край на знаменитата си кариера именно в Италия.

Дигинс е трикратен световен шампион и трикратен олимпийски медалист (бронз, сребро, злато).