БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разочарование за Джеси Дигинс в спринта класически стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Най-успешната американска състезателка в историята на ски бягането ще сложи край на знаменитата си кариера именно в Италия.

разочарование джеси дигинс спринта класически стил олимпийските игри милано кортина
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Джеси Дигинс отпадна от битката за медалите в спринта класически стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

34-годишната американка, която участва на четвъртите си игри, не успя да се класира за полуфиналите. На четвъртфиналите тя завърши на 4-то място в своята серия с време 3:59.33. Към полуфиналите продължават само първите две състезателки.

По-рано през деня Дигинс премина успешно квалификациите, като зае 20-то място с време 3:46.67.

След финала тя сподели пред NBC Sports, че се състезава с натъртени ребра след падането си в скиатлона в събота. Травмата е затруднявала дишането ѝ по време на максималното натоварване в спринта. Джеси Дигинс завърши на 8-мо място в скиатлона на 20 км. Още в първата обиколка тя претърпя сериозно падане по време на спускане и въпреки инцидента във втората част на състезанието (свободен стил) записа третото най-бързо време, което ѝ позволи да влезе в Топ 10.

Следващият шанс за медал на Джеси Дигинс е на 12 февруари в дисциплината 10 км свободен стил с интервален старт, където тя е една от основните фаворитки за медалите.

Най-успешната американска състезателка в историята на ски бягането ще сложи край на знаменитата си кариера именно в Италия.

Дигинс е трикратен световен шампион и трикратен олимпийски медалист (бронз, сребро, злато).

Свързани статии:

Швеция превзе подиума в спринта при жените в ски бягането, Лин Сван спечели златото
Швеция превзе подиума в спринта при жените в ски бягането, Лин Сван спечели златото
Чете се за: 01:45 мин.
Последният олимпийски танц на Джеси Дигинс
Последният олимпийски танц на Джеси Дигинс
С пълен комплект олимпийски медали и без съжаления, Дигинс затваря...
Чете се за: 05:25 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Джеси Дигинс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
3
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Други спортове

Норвежецът Бирк Рууд триумфира със златния медал в слоупстайла на ски-свободен стил
Норвежецът Бирк Рууд триумфира със златния медал в слоупстайла на ски-свободен стил
Италия е олимпийски шампион в смесената щафета в шорттрека в Милано/Кортина Италия е олимпийски шампион в смесената щафета в шорттрека в Милано/Кортина
Чете се за: 01:32 мин.
Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла в спринта в ски бягането Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла в спринта в ски бягането
Чете се за: 01:40 мин.
Швеция превзе подиума в спринта при жените в ски бягането, Лин Сван спечели златото Швеция превзе подиума в спринта при жените в ски бягането, Лин Сван спечели златото
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте кулминацията при танцовите двойки в сряда вечер по БНТ 1 Гледайте кулминацията при танцовите двойки в сряда вечер по БНТ 1
Чете се за: 00:35 мин.
Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете в сряда по БНТ 3 Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете в сряда по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ