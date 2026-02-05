БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Последният олимпийски танц на Джеси Дигинс

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 05:25 мин.
Спорт
С пълен комплект олимпийски медали и без съжаления, Дигинс затваря една ера.

последният олимпийски танц джеси дигинс
Снимка: БГНЕС
Джеси Дигинс не тръгва към Милано/Кортина с мисълта за „всичко или нищо“. Победа или загуба – тя вече е решила да отпразнува последното си олимпийско участие. Но за най-успешната американска състезателка в историята на ски бягането това „последно“ носи тежестта на цяла една епоха.

Повече от 40 близки – семейство и приятели – ще пропътуват хиляди километри, за да бъдат до нея на Зимните олимпийски игри. Те ще станат свидетели на финалния олимпийски поход на 34-годишната състезателка от Минесота, която в края на сезона ще сложи край на кариерата си.

„Честно казано, най-много се вълнувам от това да имам един цял уикенд почивка“, призна Дигинс пред АП от тренировъчната база на американския отбор в Ливиньо.

„Звучи странно, но от много дълго време не съм имала два поредни дни, които да са изцяло мои. Това ще бъде нещо наистина специално“, добави американката.

Преди заслужената почивка обаче Дигинс влиза в четвъртите си олимпийски игри като най-сериозното предизвикателство за традиционно доминиращите скандинавски нации. С пълен комплект олимпийски медали – злато, сребро и бронз – тя пристига в Италия като реален фаворит за ново отличие.

Формата ѝ през сезона го потвърждава. По трасетата на Световната купа американката отново е лидер в генералното класиране, а присъствието на все повече нейни съотборнички по трибуните – феномен, рядко виждан в индивидуален спорт – се превърна в символ на нейното влияние.

„Беше невероятно – да усещам толкова много подкрепа, и то от спортисти от различни дисциплини“, каза Дигинс след третата си победа в генералното класиране на „Тур дьо Ски“ по-рано този месец.

„Наистина е нещо специално“, емоционално добави американката.

Последният тест преди олимпийските игри също бе обнадеждаващ – второ място в класическия старт на 20 км в Гомс (Швейцария), само на 0.9 секунди зад финландката Йохана Матинтало.

Пътят ѝ до върха започва далеч от олимпийския блясък. Като дете в Афтън, край Минеаполис, Дигинс опитва почти всеки спорт, способен да побере неизчерпаемата ѝ енергия – от футбол и танци до гимнастика и катерене. Ски бягането се появява още в началното училище и бързо се превръща в нейното призвание.

Състезанията започват на 11-годишна възраст – и никога не спират. След като надделява над момчетата в своята възрастова група, Дигинс прескача категории, минавайки с главоломна скорост от щатски до национални първенства, а след това и до олимпийската сцена.

Кулминацията идва през 2018 г., когато заедно с Кикан Рандал печели първия и единствен олимпийски златен медал за САЩ в ски бягането – исторически пробив, който промени мястото на Америка в този спорт. Медалите от Пекин 2022 – сребро и бронз – затвърдиха статута ѝ на глобална звезда.

В Милано/Кортина Дигинс ще бъде част от елитна група американски спортистки, редом до имена като Микаела Шифрин, Линдзи Вон и Клои Ким. С двойно гражданство тя открито подкрепя и Канада – страна, към която изпитва дълбока емоционална връзка.

Отвъд резултатите, Джеси Дигинс е и глас. Глас за климатични действия в спорт, зависим от снега. Глас за по-добър достъп до лечение на хранителни разстройства – тема, свързана с личната ѝ история.

„Всяко състезание има повече смисъл, когато знам, че се боря за по-добро бъдеще“, казва тя.

На пистата формулата ѝ е добре позната: желязна издръжливост, агресия по спусканията и финален спринт, способен да пречупи и най-елитните съпернички. А към това добавя и характерния си почерк – брокат по лицето, спонтанни танци на подиума и неизменната благодарност към целия екип зад успехите ѝ.

„Не мога да не благодаря на целия отбор. Имах страхотни ски всеки ден“, каза тя след последната си победа в „Тур дьо Ски“.

„Нужна е цяла общност. Гордея се с моята“, добави американката.

В Милано/Кортина Джеси Дигинс няма какво да доказва. Но има още какво да каже – за спорта, за наследството и за това как изглежда един достоен финал.

#Милано/Кортина 2026 #Джеси Дигинс

