Владимир Илиев: Трагедия, все едно бях друг човек на стрелбището

Владимир Илиев не скри разочарованието си от представянето в индивидуалния старт на 20 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Доайенът в българския тим по биатлон завърши но 74-о място при петото си участие под петте преплетени кръга. Илиев записа време 1:01:22.8. В неделя той беше част от българската смесена щафета, която се класира на 16-о място.

"Трагедия, за мен лична трагедия. Много трудно състезание. Стрелбата изобщо не се получи, все едно беше друг човек на стрелбището. Снощи имах проблем с китката, не знам, може би някакъв импулс. Не е това да се оправдавам. Много лошо състезание за мен", каза минути след финала Илиев пред камерата на БНТ.

"По трасето се чувствах много добре, но с толкова наказания. Психологически, като тръгнеш, знаеш, че няма шанс за нищо. И също така, бягането, в последните обиколки нямаш импулса да бягаш както с чиста стрелба. Но както казах, това е единственият положителен момент, бягането ми днес, за спринта имам шанс, ако си оправя стрелбата. Един ден се получава, някой път не се получава. За съжаление, днес при мен не се получи изобщо стрелбата", обясни той.

На 13 февруари Владимир Илиев ще участва и в спринта на 10 км.

"Смятам, че съм добре подготвен и ще гледам след два дена, да успея да се получи абсолютно всичко комплексно в биатлона, за да мога да направя един добър резултат", завърши той.

