Благой Тодев се класира на 22-о място в индивидуалния старт по биатлон на 20 км

Благой Тодев се представи най-добре от българските биатлонисти в индивидуалния старт на 20 километра на Олимпийските игри Милано/Кортина 2026.

24-годишният Тодев финишира на 22-о място за 56:34.9 минути по трасето в Антхолц-Антерселва, след като допусна общо само две грешки при стрелбата - по една в първата от положение легнал и в последната от прав, която ако беше повалил щеше да завърши 17-и. Така при второто си олимпийско участие той записа най-доброто си индивидуално класиране.

Останалите четирима българи имаха проблеми със стрелбата и завършиха извън първите 60.

Антон Синапов се нареди 69-и с време 1:00:50.1 час и четири грешки, а най-опитният в състава - 38-годишният Владимир Илиев, който участва на пета Олимпиада, както и дебютантът на зимни Игри Константин Василев направиха по девет пропуска на огневия рубеж.

Световният вицешампион в дисциплината от Йостерсунд 2019 Илиев завърши 75-и за 1:01:22.8 час, а Василев остана с три места по-назад с време 1:01.55.1 час, като към времената на двамата бяха прибавени по 9 наказателни минути заради допуснатите грешки.

Титлата заслужи 26-годишният норвежец Йохан Олаф Ботн. Той беше едва един от двамата от участвалите 89 състезатели, който стреля перфектно и повали всичките 20 мишени, за да завърши с време 51:31.5 минути. Така Ботн записа най-значимото постижение в кариерата си и заслужи първи медал от голям шампионат.

Със сребърния медал се окичи световният шампион Ерик Перо (Франция). Той допусна един пропуск във втората си стрелба и остана на 14.8 секунди зад победителя.

Бронза заслужи световният първенец от Поклюка 2021 Стурла Халм Легрейд (Норвегия), който също направи една грешка, но при третата си стрелба, за да финишира на 48.3 секунди зад Ботн.

На четвъртото място с чиста стрелба остана финландецът Оли Хииденсало на 1:29.7 минута.

Германецът Филип Наврат е пети с един пропуск в началото и изоставане от 1:31.5 минута.

Световният вицешампион и местен любимец Томазо Джакомел се класира шести на 2:27.5 минути, след като допусна три грешки при стрелбата.

Защитаващият титлата си от Пекин 2022 Кентен Фийон Майе (Франция) остана едва осми на 2:49.4 минути с четири пропуска.