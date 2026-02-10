БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Австрийките Ариане Редлер и Катарина Хубер завоюваха олимпийската титла в отборната комбинация при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Алпийски ски
Запази

Американките Брийзи Джонсън и Микаела Шифрин останаха без медал.

австрийките ариане редлер катарина хубер завоюваха олимпийската титла отборната комбинация жените
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Австрийките Ариане Редлер и Катарина Хубер спечелиха олимпийската титла в отборната алпийска комбинация при жените.

Американките Брийзи Джонсън и Микаела Шифрин, които бяха сочени за фаворитки за златото, останаха без медал.

Редлер даде втори резултат в спускането, а Хубер бе десета в слалома, но втората част на състезанието се оказа много по-предизвикателна и цели осем състезателки отпаднаха, сред тях и олимпийската шампионка в слалома от Пекин 2022 Петра Влъхова, за която това бе първи старт от близо две години. Австрийките финишираха с време от 2:21.66 минути и изпревариха само с 0.05 секунди тима на Германия, представен от Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер.

Вайдле-Винкелман бе шеста след спускането, но Айхер, която преди дни взе среброто в индивидуалното спускане, даде най-добрия резултат в слалома, който бе 44.38 секунди.

Бронзовият медал стана притежание на американската двойка Жаклин Уайлс и Пола Молцан, която завърши на 0.25 секунди от победителките.

Сензационно, другата американска двойка, в която бяха събрани олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън и най-успешната скиорка в историята на Световната купа Микаела Шифрин, приключи на четвърто място. Джонсън бе лидер след спускането с 1:36.59 минути, но в слалома Шифрин допусна нетипично много грешки и в крайна сметка тяхната двойка финишира на 0.31 секунди от победителките.

Петото място заеха австрийките Корнелия Хютер и Катарина Трупе, а в топ 6 влязоха и швейцарките Жасмин Флюри и Уенди Холденер.

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
3
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
5
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
6
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Milano Cortina 2026

Кърсти Ковънтри се срещна с Весела Лечева и поздрави БОК за медала на Тервел Замфиров
Кърсти Ковънтри се срещна с Весела Лечева и поздрави БОК за медала на Тервел Замфиров
Радослав Янков: Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци Радослав Янков: Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци
Чете се за: 01:27 мин.
Благой Тодев се класира на 22-о място в индивидуалния старт по биатлон на 20 км Благой Тодев се класира на 22-о място в индивидуалния старт по биатлон на 20 км
Чете се за: 03:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
23981
Чете се за: 15:42 мин.
Благой Тодев: Не съм сигурен дали ще продължа със спорта заради демотивация Благой Тодев: Не съм сигурен дали ще продължа със спорта заради демотивация
Чете се за: 01:55 мин.
Владимир Илиев: Трагедия, все едно бях друг човек на стрелбището Владимир Илиев: Трагедия, все едно бях друг човек на стрелбището
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР) Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО) Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пребиха 16-годишно момче в Смолян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ