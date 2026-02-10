Екстремните прояви на климата в ЕС: Необходимост от по-ефективни реакции

Последните екстремни климатични явления в Португалия, Италия, Малта и Гърция и необходимостта от по-ефективни структури за реакция бяха обсъдени в Европейския парламент в Страсбург.

В началото на годината редица държави от Южна Европа бяха засегнати от силни бури, унищожителни ветрове, необичайно високи вълни и наводнения, които нанесоха значителни щети и човешки жертви. Климатичните и метеорологичните рискове в ЕС стават все по-сериозни и това изисква по-усъвършенствани системи за предвиждането им, за доставяне на помощи и за финансова подкрепа за засегнатите райони, отчитат евродепутатите.

Днес те гласуват и новата климатична цел за ЕС, по която беше постигнато съгласие в края на миналата година. Тя е за намаляване на парниковите емисии до 2040 година с 90 процента спрямо нивата от 1990-та.

Измененията на европейското законодателство за климата са междинна, правно обвързваща цел по пътя към климатична неутралност до 2050-та година.