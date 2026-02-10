БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Успешен демонстрационен полет на един от най-големите електрически самолети

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Успешен демонстрационен полет на един от най-големите електрически самолети с вертикално излитане в Европа.

Прототипът с тегло 2,7 тона и размах на крилата от 16 метра е дело на стартъп от Мюнхен. За разлика от други разработки, насочени към въздушни таксита, апаратът "Ромео" е предназначен за "мисии от критично значение".

Става дума за превоз на пациенти в спешно състояние, военна логистика, борба с пожари и доставки на товари до острови. Експлоатацията е по-евтина в сравнение с традиционен хеликоптер.

При хибридна версия с традиционен двигател, който захранва батериите, обсегът достига до 800 км. Зесага пазарна цена на машината не се съобщава.

# демонстрационен полет #успешен полет #електрически самолет

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
3
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
4
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
5
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
6
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Наука и технологии

За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност
За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност
Силна буря удари 34-тата българска антарктическа експедиция Силна буря удари 34-тата българска антарктическа експедиция
Чете се за: 01:17 мин.
"Спейс Екс" ще приоретизира изграждането на база на Луната пред изпращането на хора на Марс "Спейс Екс" ще приоретизира изграждането на база на Луната пред изпращането на хора на Марс
Чете се за: 03:07 мин.
Социална мрежа за AI - експеримент или предупреждение? Социална мрежа за AI - експеримент или предупреждение?
Чете се за: 00:47 мин.
В ранните си дни Марс е бил много по-влажен и динамичен свят В ранните си дни Марс е бил много по-влажен и динамичен свят
Чете се за: 04:30 мин.
НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР) Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО) Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пребиха 16-годишно момче в Смолян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ