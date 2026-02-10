Успешен демонстрационен полет на един от най-големите електрически самолети с вертикално излитане в Европа.

Прототипът с тегло 2,7 тона и размах на крилата от 16 метра е дело на стартъп от Мюнхен. За разлика от други разработки, насочени към въздушни таксита, апаратът "Ромео" е предназначен за "мисии от критично значение".

Става дума за превоз на пациенти в спешно състояние, военна логистика, борба с пожари и доставки на товари до острови. Експлоатацията е по-евтина в сравнение с традиционен хеликоптер.

При хибридна версия с традиционен двигател, който захранва батериите, обсегът достига до 800 км. Зесага пазарна цена на машината не се съобщава.