Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна на посещение в Азербайджан

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна на официално посещение в Азербайджан от съседна Армения.

Целта на мисията му е да затвърди мирното споразумение между двете кавказки държави, постигнато под егидата на Вашингтон. Азербайджан и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство. В Ереван Джей Ди Ванс подкрепи арменския премиер Никол Пашинян на предстоящите парламентарни избори.

Двамата подписаха споразумение за сътрудничеството в ядрената енергетика. Пашинян съобщи, че страната му е закупила от Съединените щати военни дронове. Асошиейтед прес посочва, че досега Армения не е била посещавана от действащ американски президент или вицепрезидент.