ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се

Милена Кирова
случаят
Снимка: БГНЕС
Случаят "Петрохан" се оказа удобен и за политическа употреба. В условията на предстоящи избори, партиите активно сипят обвинения едни към други и към институциите. Опозицията поиска изслушване на компетентните органи по казуса и предоставяне на докладите на ДАНС и прокуратурата по проверката.

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "Това, което виждаме в момента е абсолютно гнусна бих казал атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата. Нека не забравяме, че за този ДАНС академик Денков поиска и на Деньо Денев, който е сегашния шеф, и на предишния шеф оставките. Има подадени сигнали. Ако има някакви нередности, имало е две години да се направят разследвания."

Хайри Садъков - председател на ПГ на АПС: "Призоваваме институциите, които са пряко отговорни към тази тема и към този въпрос, имайки предвид важността да се вземат в ръце и много бързо да дадат отговорите пред обществото. И очакваме, че ще използват правото си и премиера, и вътрешния министър да застанат пред парламента на трибуната и да обяснят какво се случва."

Ивелин Михайлов - председател на "Величие": "Това, което се случи в Петрохан е липса на доверие в институции."

