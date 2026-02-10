Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)

Приключи и последният кръг консултации при президента Илияна Йотова. Днес на разговори на "Дондуков" 2 бяха АПС, МЕЧ и "Величие". В следващите дни президентът трябва да съобщи името на избрания от нея служебен премиер.

Срещата с АПС започва с букет за Илияна Йотова и поздрав за президентския ѝ пост. Тя открои сериозните предизвикателства пред служебното правителство, свързани не само с организирането на честни избори.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Виждате скока в цените, който продължава, за съжаление. Трябва да се справим с този шок, трябва да го преодолеем, трябва да намерим най-добрите мерки за уязвимите, за най- бедните хора."

АПС призоваха президента да наложи вето на промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаване броя на секциите в страните извън ЕС. И посочиха предпочитания от тях кандидат за служебен премиер.

Хайри Садъков - председател на ПГ на АПС: "Г-н Андрей Гюров - това можем да кажем съобразно чутото от всички наши симпатизанти, от тези, които говориха от площадите и от анализа на нашата парламентарна група."

Илияна Йотова - президент на Република България: "Приемам за сведение вашата позиция по отношение фигурата на бъдещия служебен премиер. но тези консултации са , за да чуя всички и по-скоро да преценя кой от изключително краткия списък, който ми е предоставени и от хората, които се съгласиха, би успял най-добре да се справи с предизвикателствата,които стоят пред всички нас и най-вече провеждането на изборите."

От МЕЧ дойдоха, за да кажат, че няма да участват в консултациите, защото са скептични за безпристрастността на президента Йотова. Изрази съжаление, че в България не беше проведена истинска лустрация. И напуснаха демонстративно.

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Вие самата сте член на БСП, участвала сте дълги години активно в работата там и аз смятам, че моралното задължение ваше беше, след като президентът Радев подаде оставка, вие също да подадете оставка с него. В обществото изглежда, че той е използвал институцията, за да създава партия, а вие в момента използвате президентския пост за бъдеща своя кампания за президент."

Илияна Йотова - президент на Република България: "Няма ли да изслушате моята реакция - не! Уважаеми колеги, аз благодаря на ПГ на МЕЧ. Искам да заявя пред вас, защото очевидно дойдоха да си кажат думите за своята предизборна кампания. В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография. След като президентът е подал оставка, вицепрезидентът поема неговите правомощия."

Последната среща от консултациите беше с най-малката парламентарна група "Величие".

Илияна Йотова - президент на Република България: "Вашата оценка и вашата препоръка как да направим изборите така, че да върнем доверието на българските граждани в изборния процес."

Според Ивелин Михайлов служебното правителство трябва да работи за истината.

Ивелин Михайлов - председател на ПГ на "Величие": "Вярваме на 100% във вашия избор. Готови сме да работим с вас за постигането на всичката тази прозрачност и справедливост."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

С това консултациите приключиха. В следващите дни президентът Илияна Йотова трябва да обяви кой ще бъде служебен премиер. Изборът ѝ се ограничава между подуправителя на БНБ Андрей Гюров, зам. омбудсмана Мария Филипова, председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.