Новините 10.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в учебните часове

Скоро в училищата може да започнат нови интересни часове за здравословни навици, спорт и отношения между хората. Целта е децата да растат здрави, уверени и готови за живота.

TikTok предизвикателствата крият сериозни опасности. Какво съветват лекарите?

Специалисти алармират за опасностите, до които водят различни предизвикателства към децата в интернет. През последните месеци сред най-рисковите са тези, свързани с прием на медикаменти.

СВЯТ

Шосе върху лед свързва два острова в Естония

В Естония отвори първият за тази зима официален леден път. Шосето върху леда е дълго 17 километра и свързва два острова в източната част на Балтийско море.

Буенос Айрес отбеляза Международния ден на пицата

С аромат на прясно изпечено тесто и дълга опашка от хора, Буенос Айрес отбеляза международния ден на пицата по специален начин. Повече от 30 пицари приготвиха на място 5000 парчета пица.

Фестивал на Дева Мария от Канделария в Перу

Стотици танцьори с блестящи и шарени костюми превърнаха улиците на перуанския град Пуно в празник на цветовете и музиката. Те отбелязаха фестивалът на Дева Мария от Канделария с шествие, песни и традиционни танци, предавани от поколения.

Фермер в ОАЕ превърна пустиня в цветна градина

В пустинните планини на Обединените арабски емирства (ОАЕ) един фермер превърна сухия район на Рас ал-Хайма в приказна цветна градина. Фермата е отворена за посетители през 2020 г. Днес там растат над 50 000 цветя от повече от 25 вида.

Водолази в Сеул отправиха поздрав за Лунната Нова година под водата

В Сеул, Южна Корея, водолази направиха необичайно подводно представление. Облечени в традиционни корейски носии, те поздравиха посетителите за Лунната Нова година. Водолазите хранеха скатове и правеха специални поклонни жестове.

СПОРТ

Посрещане като за шампион: Тервел Замфиров се завърна от Олимпиадата

Бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров се завърна от Италия и беше посрещнат с аплодисменти. Той е първият ни медалист от зимна Олимпиада след 20 години, както и настоящ световен шампион.

Колко струват Зимните олимпийски игри и какво ще оставят след себе си?

Зимната Олимпиада в Милано и Кортина ни предлага спорт на високо ниво, но какво оставя след себе си и колко струва това глобално събитие?