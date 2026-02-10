TikTok предизвикателствата крият сериозни опасности. Какво съветват лекарите?

Специалисти алармират за опасностите, до които водят различни предизвикателства към децата в интернет. През последните месеци сред най-рисковите са тези, свързани с прием на медикаменти.

Според лекарите най-сериозният риск е свързан с група медикаменти, за които няма същинска противоотрова. На тази възраст децата рядко си дават сметка за последствията от техните действия.

Експертът по онлайн безопасност за деца Антоанета Василева съветва родителите:

„Да намерят 5 минути да поговорят с детето си не назидателно. Ако твой приятел вземе такива хапчета, какво ще си помислиш? Знаеш ли как действат тези хапчета? Децата обичат да ги приемат за равни, да усещат уважение.“

А за всичко, което ви притеснява в мрежата, може да сигнализирате на телефон 124 123 – консултативната линия за онлайн безопасност.