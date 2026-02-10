Радослав Янков: Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци

Сноубордистът Радослав Янков използва социалните платформи, за да изрази чувствата си след участието си на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, където се класира на 13-о място в паралелния гигантски слалом.

Янков, който снощи се прибра в България заедно с останалите родни сноубордисти, добави, че бронзовият медалист в същата дисциплина Тервел Замфиров го е накарал да се чувства истински горд българин.

Публикацията на Янков в социалната мрежа "Фейсбук":

Спортът боли. Не говоря за физическата болка. Дадох всичко от себе си, но не беше достатъчно. Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци – уроци, които са по-ценни от много победи. И може би точно това е най-важното, на което ме научи спортът – да приемам загубите и неуспехите.

Всички сме достойни, но само трима достигат дотам, където мечтаем. Един от тях беше нашият Тервел, който ме накара да се почувствам истински горд българин. Българите можем. Благодаря, че бях там. Благодаря за всяка емоция. Благодаря и на всички, които ми подават ръка, когато падна. Пътят продължава.