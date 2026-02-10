Противоречивото бижу на Милано

В сряда, 11 февруари, започва едно от най-чаканите събития на Олимпийските игри - хокейният турнир при мъжете. В него за първи път от 2014 г. участие ще вземат големите звезди на Националната хокейна лига (НХЛ), като по-голямата част от мачовете ще се изиграят в новата многохилядна зала на Милано.

„ПалаИталия Санта Джулия“ е олимпийската арена на хокея на лед, която след дълго чакане най-накрая отвори врати. С фотофиниш - дни преди началото на най-големия спортен форум.

Първата копка, направена през 2023-а година, носи големи обещания и надежди – за нова грандиозна зала, която ще остане и като значимо наследство за Милано след Игрите. Но процесът оттогава причини редица главоболия – на частния инвеститор, на града, на организаторите на Игрите и на Международния олимпийски комитет (МОК). Залата, която има 12 хиляди седящи и 4 хиляди правостоящи места, има първоначален бюджет от 180 милиона евро. Но забавянията в изграждането, административни препятствия и според някои дублирането на вътрешни по-малки бюджети водят до допълнителни разходи от още над 90 милиона. Дни преди началото на Игрите инфраструктурата около съоръжението също не беше в оптимално състояние.

„Всичко, което можеше да бъде изсипано като критики към тази зала, беше изсипано. А дали аз имах съмнения, че нещата ще бъдат наред? Дали бях притеснен? Да. Определено! Но наистина е невероятно какво успяха да направят хората тук! Това, което виждам, е една невероятна зала. Това съоръжение, което вече посетих повече от 25 пъти, сега изглежда фантастично. Толкова много прогрес за малко време. Шапки долу за всички замесени“, заяви изпълнителният директор на МОК Кристоф Дуби.

Основният дом на хокея по време на Игрите трябваше да приеме първото си тестово събитие през декември, но то беше отложено, заради забавянията в изграждането. Така хокейният терен стана домакин на своето първо пробно спортно изпитание по-малко от месец преди началото на Милано-Кортина 2026-а.

“Тестовите събития тук бяха добри, преминаха фантастично. Имаше някои малки корекции, които трябваше да бъдат направени, но всичко премина по план“, добави президентът на Международната федерация по хокей на лед Люк Тардиф.

Освен драматичната обстановка с изграждането на залата на време, се породиха и други дискусии, свързани с размерите на игрището и сигурността на играчите. Ледът е с няколко метра по-къс от стандартите в НХЛ, но общата площ на терена е почти същата, като тази в НХЛ. Някои от големите играчи и хората от администрацията на първенството на САЩ и Канада изразиха и притеснения, че различните условия на игрището могат да бъдат и проблем за здравето и сигурността на хокеиситите, които отново получиха разрешение да бъдат част от Игрите след дългогодишно отсъствие. Дори се прокраднаха идеи за бойкот на олимпийската надпревара.

“Няма причина играчите от НХЛ да не бъдат тук. Сигурността е една и съща за всички. Не само за тях. Искаме качеството на леда и условията да бъдат максимално добри за всички състезатели, независимо откъде са. И мисля, че се справихме“, допълни Тардиф. „Игралното поле напълно отговаря на това, което очаквахме! Още след първото тестово събитие знаехме, че имаме още много работа, за да може всичко да бъде готово за Игрите и включихме на бърза скорост. Огромният екип, въвлечен в това, даде всичко от себе си за довършителните работи“, смята изпълнителният директор на „Милано-Кортина 2026“ Андреа Варниер.

Първият мач при жените от олимпийския турнир в „ПалаИталия“ се проведе още на пети февруари – в деня преди Церемонията по откриването на Игрите. Дамите в хокея продължават да се съревновават и в момента тук и във временното съоръжение във „Фиера Милано“. А мъжката надпреварата започва утре. С противоречия, съмнения за сигурността, различни претенции и продължаващи дискусии... Но нищо от това няма да има тежест. Защото хокеят на Олимпийски игри винаги е едно от най-значимите събития. Независимо от обстоятелствата.

Вижте целия обект във видеото.