ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Директорът на болницата по детски болести в София...
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Финландската подкрепа на Зимните олимпийски игри

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Спорт
Финландците пристигат в Италия от другия край на континента, за да подкрепят сънародниците си.

Финландската подкрепа на Зимните олимпийски игри
Финландия – държава, известна в света с изключителните си достижения в технологиите, една марка телефонни апарати, които ползваха всички до около 2010 година, една марка алкохолна напитка, хилядите езера, сауните и Лапландия. И – колкото и невероятно да звучи за северните географски ширини – с веселяшкото си настроение и лъчезарни хора. Които в последните дни пълнят доста от съоръженията в Милано/Кортина, демонстриращи огромна любов най-вече към ски-бягането, което е доста разпространено в скандинавската страна. Финландците пристигат от другия край на континента, за да подкрепят сънародниците си. Понякога това правят цели семейства.

„Искахме да видим добро представяне от финландските ски-бегачи. А и никога не бяхме ходили на Олимпийски игри, така че това е допълнителна мотивация“, заяви Рику Мерикоски.

„Ски-бягането е много разпространено във Финландия, затова дойдохме тук. Искаме да покажем подкрепата си към нашите състезатели“, допълни неговият син Хейки Мерикоски.

„Аз видях доста знамена наоколо. Например – ние не сме тук само двамата, майка ми също е тук“, добави Рику Мерикоски.

Някои ни разказват, че са пътували от далечния север с автомобил, само за да зърнат как роднините им сбъдват олимпийските си блянове. Други – просто искат да се наслаждават на авантюрата под петте преплетени кръга. И не се притесняват от факта, че Финландия все още няма медал на Игрите.

„Тук съм специално заради спринта. Приятелката на брат ми се състезава днес, затова съм тук“, сподели Вилхелм Пойконен.

„Тук сме заради бъдещата си снаха, много сме горди от нея.“, развълнувана е Ееро Пойконен.

Според някои от феновете вярват, че ски-бягането е като национален спорт във Финландия.

„Не чак толкова, колкото в Норвегия, но пак са много“, смята Нина Пойконен.

„Това е нещо като национален спорт във Финландия“, твърди Ееро Пойконен.

Финландците дори са доволни от времето в Италия.

„Бих казал, че у дома сега времето ще по-студено, което всъщност е по-добре за ски-бягането, но и тук е ок. Щом не вали, значи всичко е наред“, каза Рику Мерикоски.

Независимо дали са на стадиона за ски-бягане в Тезеро, за да накарат най-младото поколение да заобича спорта, да отпразнуват рождения си ден, като поискат подарък от някоя от звездите или просто за да подкрепят пламенно любимците си, едно е сигурно – финландците ще донесат със себе си неподражаем колорит.

Вижте целия обект във видеото.

#Милано/Кортина 2026

