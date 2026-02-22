Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали

Бившата биатлонистка Надежда Алексиева гостува в последното издание на предаването "Днес на Игрите". Алексиева остава на крачка от олимпийски медал в Албервил 1992.

Тя отдава възхода на биатлона на Игрите в Милано/Кортина на талантливото поколение, което имаме в този спорт.

"Българите сме талантливи. Показваме го в годините, въпреки условията, въпреки всичко, което се случва. Винаги имаме резултати в спортовете, не само в зимните, дори в летните. Тази упоритата работа, целенасочената работа няма как да не даде резултати. И попадане на таланти, разбира се", обясни Алексиева.

"Отборът, който беше представен от нашите състезатели, те са млади. Да, със сигурност, ако тези спортисти продължат напред, можем да очакваме и следващата Олимпиада медали. И Тервел, и Малена, и Лора, и Милена, момчетата в биатлона, и Благой, и Алберт Попов също. Това са момчета, които натрупаха един безценен опит. И всеки един труд се възнаграждава. Рано или късно всеки получава шанса в живота си", добави бившата биатлонистка.

Алексиева обърна внимание на условията за подготовка на българските спортисти.

"Условията не са перфектни. Не са това, което имат всичките водещи нации в световния спорт. И това, че ние нямаме дори качествени трасета, качествена материална база, това ни отдалечава. Всеки има отношение в този процес. И федерациите, и държавата, и клубовете, и самата общност. Самите състезатели също имат роля. Така че това е многофакторен процес", поясни Алексиева.

Тя коментира четвъртото място на Милена Тодорова в спринта. Самата Алексиева също заема четвърто място в спринта на Игрите в Албервил.

"Бях в нейната ситуация. Разбирам я напълно. Но ти си четвърти. Не си сред медалистите, но можеше и да не си четвърти. Можеше и това да го няма. Това го осъзнаваме малко по-късно. Осъзнаваме какво сме направили, колко е значимо. Трябва да се гордеем със себе си. Сигурно и аз така реагирах, че съм пропуснала нещо. Но към днешна дата съм щастлива, че това съм постигнала. Защото обстоятелства можеха да бъдат други. Така че Миленка показа, че тя е боец, талантливо момиче. Има своите шансове и ще се намери своята реализация", каза Алексиева.

"Знам техния потенциал. Работих доста дълго време във федерацията по биатлон, когато те бяха още доста малки. Част съм от тяхното развитие и това са моите фаворити. Знам, че те имат своя потенциал и им пожелавам просто да продължат. Това, че си стигнал до там, да участваш, да придобиеш квалификация, да отидеш на Олимпийски игри, това е наградата", коментира още тя.

Вижте разговора във видеото!