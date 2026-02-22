БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази
надежда алексиева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившата биатлонистка Надежда Алексиева гостува в последното издание на предаването "Днес на Игрите". Алексиева остава на крачка от олимпийски медал в Албервил 1992.

Тя отдава възхода на биатлона на Игрите в Милано/Кортина на талантливото поколение, което имаме в този спорт.

"Българите сме талантливи. Показваме го в годините, въпреки условията, въпреки всичко, което се случва. Винаги имаме резултати в спортовете, не само в зимните, дори в летните. Тази упоритата работа, целенасочената работа няма как да не даде резултати. И попадане на таланти, разбира се", обясни Алексиева.

"Отборът, който беше представен от нашите състезатели, те са млади. Да, със сигурност, ако тези спортисти продължат напред, можем да очакваме и следващата Олимпиада медали. И Тервел, и Малена, и Лора, и Милена, момчетата в биатлона, и Благой, и Алберт Попов също. Това са момчета, които натрупаха един безценен опит. И всеки един труд се възнаграждава. Рано или късно всеки получава шанса в живота си", добави бившата биатлонистка.

Алексиева обърна внимание на условията за подготовка на българските спортисти.

"Условията не са перфектни. Не са това, което имат всичките водещи нации в световния спорт. И това, че ние нямаме дори качествени трасета, качествена материална база, това ни отдалечава. Всеки има отношение в този процес. И федерациите, и държавата, и клубовете, и самата общност. Самите състезатели също имат роля. Така че това е многофакторен процес", поясни Алексиева.

Тя коментира четвъртото място на Милена Тодорова в спринта. Самата Алексиева също заема четвърто място в спринта на Игрите в Албервил.

"Бях в нейната ситуация. Разбирам я напълно. Но ти си четвърти. Не си сред медалистите, но можеше и да не си четвърти. Можеше и това да го няма. Това го осъзнаваме малко по-късно. Осъзнаваме какво сме направили, колко е значимо. Трябва да се гордеем със себе си. Сигурно и аз така реагирах, че съм пропуснала нещо. Но към днешна дата съм щастлива, че това съм постигнала. Защото обстоятелства можеха да бъдат други. Така че Миленка показа, че тя е боец, талантливо момиче. Има своите шансове и ще се намери своята реализация", каза Алексиева.

"Знам техния потенциал. Работих доста дълго време във федерацията по биатлон, когато те бяха още доста малки. Част съм от тяхното развитие и това са моите фаворити. Знам, че те имат своя потенциал и им пожелавам просто да продължат. Това, че си стигнал до там, да участваш, да придобиеш квалификация, да отидеш на Олимпийски игри, това е наградата", коментира още тя.

Вижте разговора във видеото!

#Надежда Алексиева #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
6
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Оправдаха ли очакванията в хокейния финал САЩ и Канада? Коментират специалистите Ценко Симов и Милчо Ненов
Оправдаха ли очакванията в хокейния финал САЩ и Канада? Коментират специалистите Ценко Симов и Милчо Ненов
Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато
Чете се за: 02:20 мин.
Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят
Чете се за: 02:10 мин.
Днес на Игрите 22.02.2026 г. Днес на Игрите 22.02.2026 г.
Президентът Доналд Тръмп поздрави отбора на САЩ за спечеленото олимпийско злато в хокейния турнир Президентът Доналд Тръмп поздрави отбора на САЩ за спечеленото олимпийско злато в хокейния турнир
Чете се за: 01:27 мин.
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:30 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ