Петима са кандидатите за управител на Детската болница в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Петима са кандидатите за управител на Детската болница в Бургас
Петима са кандидатите за управител на МБАЛДБ „Света Анастасия“. Техните проекти ще бъдат отворени от Комисията, гласувана от Общински съвет Бургас с председател д-р Лидия Стефанова, в понеделник, 23 февруари.

Кандидатури за управител на Болницата са подали: д-р Венцислав Димов, д-р Тома Томов, д-р Благомир Здравков, Димитър Помаков и Донка Желева.

Конкурсът за управител на общинската детска болница започна на 22 декември 2025 г., като кандидатите имаха възможност да подават документи в 50-дневен срок. Провеждането на конкурса преминава през три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване с кандидатите, което се изразява в защита на програмата за развитието и дейността на болницата и познаване на относимото законодателство.

#петима кандидати #детска болница в Бургас

