Досъдебно производство заради неизпълнение на мярка за спиране в завода във Велико Търново

Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство по случая с принудителното спиране на част от производството на завода за дървопреработка.

Това се случва след сигнал от РИОСВ, че от предприятието възпрепятстват изпълнението на принудителната административна мярка за спиране на линията за производството на ПДЧ плоскости.

Досъдебното производство е образувано за това, че противозаконно е попречено на орган на властта – директора на РИОСВ-Велико Търново, да изпълни задълженията си, съобщават от Районната прокуратура.

Наблюдаващият прокурор незабавно е дал указания по разследването, което продължава под наблюдението и ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново. Предстои извършването на съответните процесуално-следствени действия и действия по разследването, след което ще бъде взето решение за евентуално привличане на конкретно лице към наказателна отговорност.

В своя позиция от компанията вчера заявиха, че не отказват изпълнението на мярката, но настояват тя да бъде приложена по начин, който не води до аварийни ситуации. Поетапното спиране може да започне след устойчиво повишаване на температурите над 0°C за няколко поредни дни, когато рискът за хората, съоръженията и околната среда е минимизиран, посочват още от дружеството, посочват още от дружеството.