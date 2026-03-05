Столичната община подписа два нови договора за сметопочистване в Зона 2 и Зона 5

Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София. Тя бе в сила от 1 декември 2025 до 28 февруари 2026 г. в т. нар. "малък" и "голям" ринг. Забраната за влизане в центъра на столицата има за цел да подобри чистотата на въздуха.

Нарушителите на нискоемисонната зона през 2024-2025 г са били 222 хиляди, а през 2025-2026 г спадат до около 130 хиляди, намаление с 42%.

През декември 2025 г нарушителите на зоната са били близо 23 000, през януари 2026 г - 18 500, а през изминалия месец - 18 000, спад с над 20%, отчитат от общината.

А Столичната община подписа два нови договори за сметопочистване на две зони с 6 района - Зона 2 (районите “Искър”, “Кремиковци” и “Панчарево”) и Зона 5 (райони “Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”). Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес.