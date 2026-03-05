БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община подписа два нови договора за сметопочистване в Зона 2 и Зона 5

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

От "Московска" 33 отчитат 130 000 нарушители на нискоемисионната зона в София

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София. Тя бе в сила от 1 декември 2025 до 28 февруари 2026 г. в т. нар. "малък" и "голям" ринг. Забраната за влизане в центъра на столицата има за цел да подобри чистотата на въздуха.

Нарушителите на нискоемисонната зона през 2024-2025 г са били 222 хиляди, а през 2025-2026 г спадат до около 130 хиляди, намаление с 42%.

През декември 2025 г нарушителите на зоната са били близо 23 000, през януари 2026 г - 18 500, а през изминалия месец - 18 000, спад с над 20%, отчитат от общината.

А Столичната община подписа два нови договори за сметопочистване на две зони с 6 района - Зона 2 (районите “Искър”, “Кремиковци” и “Панчарево”) и Зона 5 (райони “Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”). Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес.

Николай Неделков, зам.-кмет по "Околна среда" в СО: "Договорите са подписани на 285 лева за събиране и транспортиране на битови отпадъци и на цена 200 лева за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци. Това решава проблема в зона 2 и зона 5. За останалите зони ще се съобразим с решението на Административния съд, което е красноречиво. За едни от зоните трябва да преразгледаме поръчките, За други зони имаме възможност както да бъдат пуснати нови конкурси, така и да се разгледат други възможности, които ще обсъдим с кмета на Столичната община."

#Зона 6 #Зона 2 #нискоемисионна зона #договори #Столична община #сметоизвозване #нарушения

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
3
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
4
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
5
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
6
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Регионални

Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици
Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици
Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския кв. Виница срещу лош път Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския кв. Виница срещу лош път
Чете се за: 02:57 мин.
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско, породи много съмнения Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско, породи много съмнения
Чете се за: 02:50 мин.
Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец
Чете се за: 02:27 мин.
Недоволство срещу връщането на поста на директора на ОД на МВР - Пловдив Недоволство срещу връщането на поста на директора на ОД на МВР - Пловдив
Чете се за: 01:55 мин.
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове на 7 март
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ