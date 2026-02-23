След съдебната отмяна на митата на Тръмп: Митническата служба на САЩ спира събирането на реципрочните тарифи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Службата за митническа и гранична защита на Съединените щати съобщи, че от утре ще спре събирането на така наречените реципрочни мита, наложени от американския президент Доналд Тръмп миналата година.

Краят на събирането на налозите идва повече от три дни след като Върховният съд на Съединените щати обяви митата, въведени по Закона за извънредните икономически правомощия, за незаконни. То обаче съвпада с налагането от Тръмп на нови 15-процентни глобални мита. Те бяха въведени от американския президент на различно правно основание, с цел да заменят, макар и временно, отменените ставки.

След решението Европейската комисия втвърди тона си и поиска Съединените щати да се придържат към условията на търговското споразумение между ЕС и САЩ, постигнато миналата година.

