Жители на село Леденик искат местен референдум за фотоволтаичен парк

Жители на великотърновското село Леденик искат да гласуват на местен референдум дали в землището им да бъде изграден голям фотоволтаичен парк. Кметът внесе това предложение в местния Общински съвет, но то беше отхвърлено. Днес предстои извънредно заседание на местния парламент по казуса.
Местните са изготвили подписка срещу реализирането на фотоволтаичния парк. В нея са се включили много хора.
Жителите на селото подчертават, че въпросът за парка засяга тяхното бъдеще и настояват да участват пряко в решението.
"Основният проблем е първо липсата на информация и освен това отказът, в крайна сметка решението за бъдещето на подобно инвестиционно намерение да бъде взет от хората, които то директно засяга", коментира жител на селото.
"Информация, която достигна до мен е, че има няколко варианта за провеждане на Общинския съвет, който е довечера. Първият вариант е предложението да бъде прието и да отиде до областен управител за становище и за връщане, евентуално ако има нужда от поправка. Второто е да не бъде прието и третото е да не се състои заради липса на форум Общинския съвет, което ще е най-грозно за населението и за хората, които са тук, които ги интересува и които са участвали в подписка и такива неща", каза друг.
"Като жител на селото от 20 години, като човек, който е израснал тук, това е единственото място останало около селото, което е незастроено, което е сравнително чисто. На всичкото отгоре това плато се намира много близо до реката, така че ако се застрои там, ще пострада и реката, и природата, и реката. За нас просто няма да остане никакво чисто място", допълва жител на селото.
