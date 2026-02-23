Жители на село Леденик искат местен референдум за фотоволтаичен парк

Жители на великотърновското село Леденик искат да гласуват на местен референдум дали в землището им да бъде изграден голям фотоволтаичен парк. Кметът внесе това предложение в местния Общински съвет, но то беше отхвърлено. Днес предстои извънредно заседание на местния парламент по казуса.

Местните са изготвили подписка срещу реализирането на фотоволтаичния парк. В нея са се включили много хора.

Жителите на селото подчертават, че въпросът за парка засяга тяхното бъдеще и настояват да участват пряко в решението.