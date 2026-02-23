БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какво не знаем за здравното застраховане?
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Какво не знаем за здравното застраховане?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Финанси
Достъпът до медицински услуги и финансова защита при нужда от лечение става все по-важен. В условията на високи лични разходи за здравеопазване хората търсят предвидимост и сигурност.

Има нарастващ интерес, особено през последните години, особено след ковид пандемията. Все повече хора сключват този тип застраховка превантивно.

Тенденциите в последните години показват двуцифрени ръстове - 15-20% стабилни, коeто показват устойчив ръст в здравното застраховане.

Доброволното здравно застраховане обхваща под 8% от населението, което е между 550-600 хиляди души.

Плащането от джоба на потребителите за медицински услуги са около 35-36% от всички здравни разходи, което показва най-висок дял в ЕС. Това обяснява и търсенето на допълнителното здравно застраховане.

В кои сектори обичайно се предлага допълнителното здравно осигуряване?

Най-често в сектори, където има висока конкуренция за кадри. IT, но и високотехнологични услуги, финанси, с квалифициран персонал. В София и големите градове също се наблюдава основна концентрация на работодатели, които мисляt за своите служители и ги осигуряват здравно застраховане. По-малките населени места има забавено развитие и липса на търсене. IT, финанси и високи технологии.

Нарастващ интерес след пандемията, но само 8% са здравно осигурени. Това е въпрос, който трябва да се адресира в една бъдеща реформа в здравното осигуряване, която евентуално да наподобява моделът, който имаме в пенсионната система. Но всичко това е на много, много ранен етап.

Вижте повече във включването на Светозар Костадинов.

