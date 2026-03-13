БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл, но продължава на двойки в Херсонисос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Турнирът в Гърция е от сериите „Чалънджър 50".

пьотр нестеров продължава втория кръг сингъл тенис турнира сериите bdquoчалънджър лугано
Слушай новината

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин отстъпи с 3:6, 3:6 на Максим Мрва (Чехия), който в първия кръг елиминира Димитър Кузманов. Срещата продължи час и 26 минути.

Нестеров изостана с 0:4 в началото на мача, върна един пробив за 1:4, а при 3:5 пропусна две възможности да върне и втория пробив и в крайна сметка загуби първия сет с 3:6. Българинът изпусна три точки за пробив при 1:0 във втората част, а след 3:2 загуби четири поредни гейма за крайното 3:6.

Преди този мач Нестеров постигна четири поредни победи – по две в квалификациите и в основната схема, като по този начин заработи 11 точки за световната ранглиста, в която заема №477 през тази седмица.

По-късно днес Нестеров ще играе на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) ще спорят за място на финала срещу Битун Кузмин (Франция) и Филип Хенинг (Република Южна Африка). Миналата седмица Нестеров и Овчаренко победиха двойката Кузмин/Хенинг на друг турнир в Гърция.

# Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
4
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
5
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
6
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Български тенис

Росица Денчева спаси мачбол и се класира за полуфиналите на турнир в Гърция
Росица Денчева спаси мачбол и се класира за полуфиналите на турнир в Гърция
Трета поредна победа за Росица Денчева в Гърция Трета поредна победа за Росица Денчева в Гърция
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда
Чете се за: 00:52 мин.
Четвърта поредна победа за Нестеров на турнир в Гърция Четвърта поредна победа за Нестеров на турнир в Гърция
Чете се за: 01:45 мин.
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Ираклион Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Ираклион
Чете се за: 01:50 мин.
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Херсонисос Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Херсонисос
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Депутатите задължиха кабинета "Гюров" да вземе мерки срещу ценовия шок от високите цени на горивата
Депутатите задължиха кабинета "Гюров" да вземе мерки...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Карина Караиванова беше избрана за подуправител на БНБ Карина Караиванова беше избрана за подуправител на БНБ
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват служебни министри за натиск върху разследването по случая "Петрохан" НА ЖИВО: В парламента изслушват служебни министри за натиск върху разследването по случая "Петрохан"
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ