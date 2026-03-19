Започват масови проверки на електрическите тротинетки

С настъпването на пролетта електрическите тротинетки отново стават популярни. Напомняне, че е забранено карането им в пешеходни зони и по тротоари без специално обозначени велоалеи.

Водачите трябва да са навършили 14 години, а максималната разрешена скорост е до 25 км/ч. Изправни светлини, спирачки и защитна каска са задължителни.

Органите на реда започват масови проверки, като особено внимание се обръща на забранените за каране места. В София от 1 март до момента са регистрирани над 250 нарушения и няколко катастрофи, като при 3 от тях има пострадали.

В тази връзка всички наши полицейски екипи на терен, които са ангажирани с контрол на пътното движение, провеждат специализирана полицейска операция, която е насочена специално към тази уязвима група участници в движението.