ЦСКА променя програмата си заради поклонението на Димитър Пенев

ЦСКА промени програмата си заради поклонението пред Димитър Пенев, съобщават от клуба. Легендата на българския футбол почина в събота на 80-годишна възраст.

"Поради кончината на Димитър Пенев и поклонението пред великата ни легенда, което ще се проведе утре (5 януари) от 10:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", първото открито занимание на представителния тим за 2026 година бе насрочено за вторник, 6 януари", се казва в съобщението на ЦСКА.

Тренировката ще се проведе на клубната база в Панчарево и ще започне в 15:00 часа, като първите 15 минути ще са отворени за медиите.

Преди това, в 14:30 часа, старши треньорът на "червените" Христо Янев ще отговори на журналистически въпроси.