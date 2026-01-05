БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Румен Радев: Димитър Пенев сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда

от БНТ
Спорт
Държавният глава изрази съболезнования по повод кончината на една от най-значимите фигури в българския спорт.

ембарго новогодишно обръщение президента румен радев
Снимка: БТА/Архив
Държавният глава Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес.

Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол – с екипите на „Локомотив“ (София) и ЦСКА е многократен шампион и носител на Купата на България, а с успехите му като треньор са свързани едни от най-престижните класирания на страната ни на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол, припомня президентът.

В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“, посочва още държавният глава. Напълно заслужено остава и признанието, което той получава през 1996 г. за треньор номер 1 на България за ХХ век, припомня още Румен Радев.

„С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това“, отбелязва още държавният глава.

#Димитър Пенев поклонение #президента Румен Радев #Димитър Пенев

