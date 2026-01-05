Христо Янев: Той беше велик човек

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев присъства на поклонението пред Димитър Пенев.

Той заяви, че България изпраща велика фигура.

"Оставя ни нещо, което е много важно да разбереме всички, че трябва да бъдеме хора, той беше велик човек. Искрено се надявам всеки от нас да вземе от него най-доброто и да се опита да продължи да прави онова, което той така правеше с нас. Показваше ни, че е човек на първо място, без значение колко велик е във всичко останало, което правеше във футбола, той беше велик човек", каза Янев.

Запитан какво послание може да даде Пенв на треньорите във футбола той отговори:

"Без значение колко далеч всеки от нас иска да стигне, трябва да стигнеме далеч като хора, да бъдем добри с хората, с които работиме, да бъдем смирени, да не позволяваме в моменти, в които постигаме някакви резултати или сме на дъното, да забравяме най-важното, да бъдем хора."

"Последният път, в който си говорехме двамата с него беше преди мача с Левски и аз просто го питах какво мислиш е най-правилно да направим в този мач, той каза направи това, което чувстваш със сърцето си, защото правиш нещо, което обичаш и това е нещо, което ще остане в мен за цял живот", сподели още треньорът на ЦСКА.

"Човек, който без значение колко трудни са обстоятелствата, винаги беше усмихнат, винаги беше позитивен, винаги беше смирен, не изтъкваше нещата, които е постигнал, а те са много големи като резултати и винаги гледаше така да направи около нас обстановката спокойна. С това ще го запомня аз", завърши Янев.

