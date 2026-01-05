Локомотив София започна зимна подготовка с двама нови футболисти

Локомотив София започна зимната си подготовка с двама нови футболисти. Старши треньорът на „железничарите“ Станислав Генчев изведе за заниманието група от 25 играчи, в която бяха и хърватският десен бек Иван Лагунджич и централният защитник Никола Нейчев.

26-годишният Лагунджич, който е подписал договор за следващите 18 месеца, пристига от австрийския втородивизионен Капфенберг, за който има 12 изиграни мача през есента.

21-годишният Нейчев, който е юноша на Пирин Благоевград, пък ще изкара пробен период. Той е свободен агент, а за последно е бил част от словенския втородивизионен Табор Сежана, за който записва 16 мача с 1 асистенция през първата част от сезона.

Локомотив се раздели с четирима футболисти от есента.

Крилото Митко Митков беше на стадиона, но не се включи в първата тренировка, тъй като се възстановява от операция на ахилеса, която е претърпял през декември. Той ще пропусне лагера на столичани в Белек (Турция) от 10 до 27 януари, където те ще изиграят пет контролни срещи. За 31 януари е планирана последната проверка преди подновяването на кампанията срещу Монтана на стадион „Локомотив“.

Новият спортен директор Даниел Васев беше представен пред феновете, а към треньорския щаб на Генчев се присъедини и кондиционният спец Данаил Иванов от школата на Левски.

Контролите на Локомотив София на лагера в Турция:

14 януари - Радник Сурдулица (Сърбия)

17 януари - Лехия Гданск (Полша)

21 януари - Железиарне Подбрезова (Словакия)

24 януари - Злин (Челия)

25 януари - Зоря Луганск (Украйна)