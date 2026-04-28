Опасност от слани

Минималните температури ще бъдат между 2° и 9°, в София – около 3°. Сутринта на места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слани.

През деня ще бъде предимно слънчево, със слаб северен вятър, а в Източна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 21°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12° - 14°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините вятърът ще бъде временно силен от северозапад. Ще преобладава слънчево време, но следобед в масивите на Югозападна България ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Сняг ще вали само по най-високите върхове. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра – около 8°.

В сряда ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и следобед на места в Западна България, а привечер и в Северна, ще има валежи, придружени от гръмотевици. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето райони ще бъдат между 15° и 20°.

В четвъртък валежи ще има в цялата страна. Повишава се вероятността в отделни райони те да бъдат временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили. С него ще нахлува по-студен въздух, а дневните температури ще се понижат още – максималните ще бъдат между 10° и 15°.

В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Облачността ще бъде предимно значителна, но валежите ще са на по-малко места и по-слаби.

В събота ще има променлива, често значителна облачност, на места със слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще остане студено за началото на май.