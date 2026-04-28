Чарлз III ще говори пред Конгреса на САЩ

Британският крал Чарлз III и кралица Камила продължават посещението си в Съединените щати, след като бяха посрещнати от американския президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп в Белия дом.

Чарлз и Камила присъстваха на градинско парти в резиденцията на британския посланик във Вашингтон. Двамата разгледаха капсула на времето, създадена по повод 250-годишнината от независимостта на Съединените щати. На събитието в чест на кралската двойка присъстваха над 600 гости. Сред официалните лица бяха министърът на финансите Скот Бесент и сенаторът Том Котън.

Днес програмата на британския монарх включва обръщение пред Конгреса и официална вечеря в Белия дом, организирана от американския президент Доналд Тръмп.