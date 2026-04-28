Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК

Софийската районна прокуратура разследва случая с падналото от тераса на НДК дете. Инцидентът е от петък следобед, като към момента състоянието на пострадалото остава тежко. От НДК заявиха, че е започнала проверка. Същевременно от прокуратурата е поискано извършване на допълнителни експертизи.

От Софийската районна прокуратура съобщиха, че е образувано досъдебно производство по случая. Освен назначените нови експертизи се разпитват и допълнителни свидетели.

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура: „Разпитани са множество свидетели, приобщени са веществени доказателства, в това число процесният парапет, събрани са и записи от охранителни камери. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. Към настоящия момент доказателствата не водят до извод за умишлено причиняване на телесна повреда, т.е. детето да е било бутнато.“

Николаев каза, че предстои да бъде установено техническото състояние на парапета. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс – телесна повреда при условията на професионална непредпазливост.

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура: „Трябва да изясним дали парапетът е отговарял на съответните изисквания и дали с някаква форма на небрежно поведение е причинена телесната повреда. Това е основната версия, но не изключваме и други. Разследват се всички възможни сценарии.“

Изясняват се и евентуални пропуски в обезопасяването на мястото. Назначена е техническа експертиза.

По думите на прокуратурата са събрани достатъчно доказателства, които очертават фактическа обстановка, включваща участието на няколко младежи в тийнейджърска възраст, всички от които са разпитани и са дали показания.

Първоначалната версия за бутане на детето към момента не се потвърждава.

