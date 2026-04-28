БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Софийската районна прокуратура: Детето да е било бутнато

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийската районна прокуратура разследва случая с падналото от тераса на НДК дете. Инцидентът е от петък следобед, като към момента състоянието на пострадалото остава тежко. От НДК заявиха, че е започнала проверка. Същевременно от прокуратурата е поискано извършване на допълнителни експертизи.

От Софийската районна прокуратура съобщиха, че е образувано досъдебно производство по случая. Освен назначените нови експертизи се разпитват и допълнителни свидетели.

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура: „Разпитани са множество свидетели, приобщени са веществени доказателства, в това число процесният парапет, събрани са и записи от охранителни камери. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. Към настоящия момент доказателствата не водят до извод за умишлено причиняване на телесна повреда, т.е. детето да е било бутнато.“

Николаев каза, че предстои да бъде установено техническото състояние на парапета. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс – телесна повреда при условията на професионална непредпазливост.

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура: „Трябва да изясним дали парапетът е отговарял на съответните изисквания и дали с някаква форма на небрежно поведение е причинена телесната повреда. Това е основната версия, но не изключваме и други. Разследват се всички възможни сценарии.“

Изясняват се и евентуални пропуски в обезопасяването на мястото. Назначена е техническа експертиза.

По думите на прокуратурата са събрани достатъчно доказателства, които очертават фактическа обстановка, включваща участието на няколко младежи в тийнейджърска възраст, всички от които са разпитани и са дали показания.

Първоначалната версия за бутане на детето към момента не се потвърждава.

Вижте повече във видеото

#Софийската районна прокуратура #НДК #паднало дете

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Конкурсът „Евровизия" завладява цяла Виена
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцити
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в България
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси
Разкрита група за джебчийски кражби в Стара Загора
Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ