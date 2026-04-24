Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че се оттегля от ръководството на ГЕРБ. Новината беше съобщена лично от него чрез публикация в социалните мрежи.

В своето изявление Тодоров посочва, че решението му е добре обмислено и е продиктувано от желанието да се съсредоточи изцяло върху работата си като кмет на Стара Загора. Той подчертава, че остава ангажиран с развитието на града и с изпълнението на започнатите проекти.