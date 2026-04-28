Две награди за Александър Везенков в Евролигата (ВИДЕО)

Звездата на Олимпиакос получи поредна доза признание преди старта на плейофите в турнира на богатите.
Александър Везенков обогати своята колекция от награди. Лидерът на Олимпиакос бе награден с приза за Най-добър реализатор на редовния сезон в Евролигата на името на Алфонсо Форд и с този за място в Идеалната петица. Това се случи преди старта на първия мач от четвъртфиналната серия в турнира на богатите срещу Монако.
Before the tip-off of the game against AS Monaco, our team's Presidents, Panayotis & Georgios Angelopoulos, presented Sasha Vezenkov with his awards as the @EuroLeague Regular Season Top Scorer and a member of the All-EuroLeague First Team. Nikola Milutinov was also honored as a… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 28, 2026
Сред наградените бе и друг играч на гърците – Никола Милутинов, който си партнира с крилото в Идеалния отбор на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Призовете бяха връчени от собствениците на тима от Пирея – братята Панайотис и Йоргос Ангелопулос.
Както знаем, българинът вече получи отличието за MVP на редовния сезон преди дни, когато бе официализиран като такъв. Така той може да се похвали с втори подобен приз за втори път в своята кариера. Везенков е вече и двукратен топреализатор на редовния сезон в Евролигата, като срещу името му личат и четири селекции в Идеалния отбор.
