Националният отбор на България по баскетбол за юноши до 18 години започва подготовка в Панагюрище

Националният отбор на България за юноши до 18 години ще се събере в Панагюрище на 13 юни. Общо 18 баскетболисти ще се подготвят за европейското първенство, Дивизия А, което ще се проведе между 25 юли и 2 август в Трентино (Италия), а нашите ще играят срещу Словения, Германия и Литва в своята група Ц.

Ето кои играчи ще започнат подготовка в Панагюрище:

Име, дата на раждане, височина, отбор:

1. Деян Узунов - 29.07.2009 г. - Испанска Баскетболна Академия

2. Борис Гидов - 15.05.2008 г. - 194 см. - ЦСКА

3. Андрей Михайлов - 23.07.2008 г. - 195 см. - Миньор 2015

4. Дарио Тодоров - 18.08.2008 г. - 200 см. - Спартак Плевен

5. Калоян Колев - 23.09.2009 г. - 206 см. - ЦСКА

6. Руслан Богомиров - 31.05.2009 г. - 197 см. - Миньор 2015

7. Кристиян Занов - 07.02.2009 г. - 206 см. - Ботев 2012 Враца

8. Георги Димов - 02.04.2009 г. - 183 см. - ЦСКА

9. Марк Воденичарски - 04.01.2008 г. - 192 см. - Ботев 2012 Враца

10. Боян Кьосев - 14.01.2008 г. - 186 см. - ЦСКА

11. Калоян Марчев - 28.07.2209 г. - 197 см. - ЦСКА

12. Кристиан Вълков - 04.02.2008 г.

13. Мартин Попов - 19.01.2008 г. - 191 см.

14. Кирил Димитров - 14.06.2009 г. - 196 см. - БУБА Баскетбол

15. Петър Симеонов - 17.03.2008 г. - 185 см. - Арис (Гърция)

16. Иф Кастание - 08.09.2008 г. - 184 см.

17. Кристиан Каменски - 02.06.2008 г. - 206 см. - ЦСКА

18. Цветомир Миков - 17.04.2008 г. - 192 см. - Балкан

От 24 юни юношите ще се преместят в Ботевград, където ще останат до заминаването си за Италия. Предвидени са общо осем контроли - по две с тимовете на Белгия, Чехия, Северна Македония и Великобритания. В щаба на Веселин Веселинов това лято влизат още Николай Николов (Свети Георги) и Георги Андонов (Академик Бултекс 99). Кондиционен треньор ще бъде Цветан Стефанов, а физиотерапевт - Димитър Пангаров.

“Надявам се подготовката да премине без контузии, всички момчета да останат здрави и да се раздадем максимално в работата си. Участието ни в А дивизия само по себе си е голяма отговорност както към мен и моя щаб, така и за всички момчета. Всички знаем, че в А дивизия няма слаби отбори и въпреки това ми се иска да играем добър и бърз баскетбол, с който да се противопоставим на всеки съперник”, заяви наставникът на юношеския национален отбор Веселин Веселинов.

Националите до 18 години ще започнат участието на Европейското първенство в Дивизия А с мач срещу Германия на 25 юли. Ден по-късно младите “лъвове” ще излязат срещу литовците. На 27 юли юношеската ни формация ще спори със Словения.