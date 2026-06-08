Везенков се върна на обичайното си ниво, Олимпиакос докосва титлата

Александър Везенков напомни за себе си и бе сред обичайните заподозрени за Олимпиакос, който мечтае все по-силно за титлата в Гърция. Българинът и неговите съотборници подчиниха Панатинайкос със 102:92 в третата финална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година стартира сред титулярите и след като бе лимитиран сериозно във втория мач, този път демонстрира класата си. Българският национал не пропусна да затвърди репутацията си на солиден реализатор, а освен това изуми и с няколко завършващи подавания. Крилото се прибра в съблекалнята с 24 точки, 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки, но не довърши двубоя, тъй като натрупа 5 лични нарушения. При стрелбата си той бе 7/10 от средна дистанция, 1/4 отвъд дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На трибуните не липсваше звездно присъствие, тъй като мачът бе наблюдаван от двама играчи на Лос Анджелис Клипърс - Кауай Ленърд и Богдан Богданович, както и една от тенис легендите в лицето на Новак Джокович. По този начин селекцията на Йоргос Барцокас отново взе предимство във финалната серия и поведе с 2:1 победи срещу състава, воден от Ергин Атаман, който бе изгонен в края. Четвъртата среща ще се състои на 10 юни (сряда), когато Везенков и компания ще имат визита на Панатинайкос.

Откриващите минути не разочароваха и двата отбора вървяха ръка за ръка. По-добрите решения, взети в офанзивен план от домакините, нарушиха на бърза ръка статуквото за аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Гостите намериха рецепта да убият ритъма на своя съперник в хода на следващата десетка и да възстановят баланса на силите от гледна точка на равенството. „Детелините“ имаха и нужните аргументи в нападение, сътворявайки пълен обрат, но „червено-белите“ отговориха на предизвикателството и съумяха да се оттеглят в съблекалнята при 47:45.

Размяната на серии се превърна във водеща тенденция на старта на третата част. Постепенно по-добрата огнева мощ, дело на тима от Пирея, даде тон за нови силни моменти и 8-точков актив след 30 минути игрово време.

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Новите шампиони в Евролигата бяха на гребена на вълната и при откриването на заключителната четвърт, когато двуцифрената разлика се превърна в реалност. „Зелените“ още не бяха готови да сведат глава и опитаха нов щурм, стопявайки изоставането си до минус 4 точки с по-малко от 3 минути до края, но актуалните първенци в южната ни съседка имаха отговор и на този рейд, за да довършат започнатото.

Еван Фурние бе големият лидер на Олимпиакос със своите 28 точки и 8 асистенции, допълнени от 6 успешни стрелби зад арката. Никола Милутинов се отчете със 17 и 6 борби. Тайсън Уорд се разписа с 12 точки, Томас Уолкъп финишира с 11.

Джериан Грант отвърна за Панатинайкос с 19 точки и 5 асистенции. Ти Джей Шортс отбеляза 15 точки, Найджъл Хейс-Дейвис регистрира 12 и 6 борби. Матиас Лесор реализира 11, Кендрик Нън и Хуан Ернангомес нанизаха по 10 точки.