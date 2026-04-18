Монтана 2003 покори Самоков по пътя към титлата в женската А група

Монтана 2003 ликува с титлата в женската А група за втори пореден и общо седми път в своята история. Действащите шампионки сразиха Рилски спортист с 89:73 в третата финална среща, която се изигра в "Арена СамЕлион". Този път успехът на баскетболистките, водени от Преслав Пешев, не дойде толкова лесно както в първите два мача, но силна бе последна част бе достатъчна да наклони везните в тяхна полза срещу момичетата на Маргарита Маринкова.

Така "белите" затвориха серията с 3:0 победи в сезон, изпълнен с трофеи. Отборът от Монтана се пребор за златен требъл, след като завоюва Купата на България през февруари, а в края на март спечели и златото в Адриатическата лига.

За Рилски среброто в родния елит е историческо, тъй като то е първо в неговата витрина.

Точните мерници зад арката на Радостина Христова и Линда-Лота Лехторанта донесоха усещането за двуцифрена разлика още в началните минути, преминали изцяло под доминацията на гостите. Соловите изпълнения на Димана Костова, Кайла Грийн и Ивана Бонева помогнаха на домакините да се отърсят от шока в опит да отвърнат на удара, но Даниела Уолън пое щафетата и „белите“ се пребориха за актив от 6 точки в края на дебютната част.

Дения Дейвис Стюърт също показа какво може в началото на втория период и действащите шампионки отново мечтаеха за двуцифрена преднина. Деница Манолова и Костова дадоха да се разберат, че самоковският тим има сили за пълен обрат, който бе осъществен. Уолън напомни за себе си в точния момент и почти собственоръчно първенецът в Адриатическата лига се прибра в съблекалнята при 48:41.

Обичайните заподозрени от първото полувреме в лицето на Христова, Дейвис Стюърт и Лехторанта повториха упражнението, за да върнат двуцифреното предимство на актуалния носител на Купата на България. Отново Бонева се развихри, опитвайки нов щурм за Рилецо, но Христова отговори на предизвикателството и гостите се отскубнаха с 9 точки след 30 минути игра.

Двуцифреният актив на „белите“ остана непокътнат и в хода на последната част, в която Уолън и Христова бяха главните действащи лица. Въпреки наличието на Бонева и Грийн, опитите за чудо на домакините удариха на камък, а за Христова и Уолън остана само да довършат започнатото, за да подпечатат ценния успех на гостуващия отбор.

Радостина Христова изригна за Монтана с 27 точки, допълнени от 5 борби и 10 асистенции, както и от 5 успешни стрелби зад дъгата. Даниела Уолън остави на сметката си 21 точки и 6 овладени под двата коша топки. Линда-Лота Лехторанта реализира 17, Дения Дейвис-Стюърт финишира с 14 и 13 овладени под двата коша топки.

Димана Костова бе над всички за Рилски с 18 точки. Ивана Бонева завърши със 17, Кайла Грийн записа 16 и 5 асистенции, Деница Манолова регистрира 11 и 6 борби.