Преслав Пешев: Със сигурност сме най-добрия отбор в България и то с разлика

Старши треньорът на Монтана Преслав Пешев е убеден, че неговият отбор е най-добрият отбор в България

Шампионките защитиха титлата си в женския баскетболен елит на България, като спечелиха финалната серия с Рилски спортист с 3:0 победи.

"Нито един мач не беше лесен. Видяхте първите два как започнаха. Видяхте и днешния мач до полувремето. Трябва да отдадем дължимото на Рилски спортист. Смело мога да заявя, че със сигурност сме най-добрия отбор в България и то с разлика. Неслучайно резултатът бе 3:0", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Пешев разкри как мотивира баскетболистките си, макар конкуренцията в България да не е голяма, предвид факта, че първенството се състои от само три отбора.

"Слабата конкуренция в България е причина да участваме в Адриатическата лига. Така имаме повече мачове и сме конкурентоспособни. Голям минус е, че първенството е само с три отбора. Винаги им казвам, че трябва да се борят за мястото си, защото местата са ограничени. Ако искат да се занимават с баскетбол, трябва да дават най-доброто от себе си. Показаха го за пореден път", допълни наставникът.

Специалистът се надява, че от следващия сезон тимът ще играе и в Еврокъп.