БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Чете се за: 01:57 мин.
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
Чете се за: 03:40 мин.
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Чете се за: 02:00 мин.
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Чете се за: 00:40 мин.
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преслав Пешев: Със сигурност сме най-добрия отбор в България и то с разлика

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Монтана сподели радостта си, след като възпитаничките му защитиха титлата си.

новият старши треньор монтана 2003 преслав пешев голямо предизвикателство мен
Снимка: balkanec.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Монтана Преслав Пешев е убеден, че неговият отбор е най-добрият отбор в България

Шампионките защитиха титлата си в женския баскетболен елит на България, като спечелиха финалната серия с Рилски спортист с 3:0 победи.

"Нито един мач не беше лесен. Видяхте първите два как започнаха. Видяхте и днешния мач до полувремето. Трябва да отдадем дължимото на Рилски спортист. Смело мога да заявя, че със сигурност сме най-добрия отбор в България и то с разлика. Неслучайно резултатът бе 3:0", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Пешев разкри как мотивира баскетболистките си, макар конкуренцията в България да не е голяма, предвид факта, че първенството се състои от само три отбора.

"Слабата конкуренция в България е причина да участваме в Адриатическата лига. Така имаме повече мачове и сме конкурентоспособни. Голям минус е, че първенството е само с три отбора. Винаги им казвам, че трябва да се борят за мястото си, защото местата са ограничени. Ако искат да се занимават с баскетбол, трябва да дават най-доброто от себе си. Показаха го за пореден път", допълни наставникът.

Специалистът се надява, че от следващия сезон тимът ще играе и в Еврокъп.

"Миналата година направихме дубъл с титла и купа Тази година направихме требъл с трофей от Адриатическата лига. Нека не звучи прекалено амбициозно, но гледаме още по-напред. Говори се за участие и в Еврокъп, което изисква сериозен състав и организация. Това е следващата крачка. Апетитът идва с яденето. Не се задоволяваме с това, макар да имахме невероятен сезон.", добави треньорът.

#Преслав Пешев #БК Монтана 2003

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ