Реал Мадрид потвърди раздялата с Дейвид Алаба

Австрийският защитник Дейвид Алаба ще напусне испанския футболен клуб Реал Мадрид в края на текущия сезон поради изтичане на договора му, съобщиха официално от тима.

"Реал Мадрид иска да изрази своята благодарност към футболиста, който беше част от отбора, отбелязал един от най-успешните периоди в историята му. Пожелаваме на него и семейството му всичко най-добро в този нов етап от живота му“, се казва в изявление на "белите".

33-годишният Алаба е част от Реал Мадрид от лятото на 2021 година. Той изигра 131 мача за тима в различни турнири, отбелязвайки 5 гола и записвайки 9 асистенции. С клуба защитникът спечели два пъти Шампионската лига и Ла Лига, както и Купата на Испания, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа.

Преди да се присъедини към Реал Мадрид, Алаба игра за Байерн Мюнхен. С тях той завоюва десет шампионски титли на Германия, шест Купи и Суперкупи на Германия, както и две Шампионски лиги, Суперкупи на УЕФА и Световното клубно първенство.

Алаба има 112 мача за австрийския национален отбор, като е отбелязал 15 гола и е направил 22 асистенции. Той е вторият играч в историята с най-много срещи за тима. Два пъти е участвал на Европейските първенства - 2016 и 2021 година.