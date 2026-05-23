Мохамед Салах преди раздялата с Ливърпул: Винаги ще обичам клуба

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах заяви, че ще запази завинаги любовта си към клуба, докато се подготвя за раздяла след девет сезона с "червените“.

Въпреки че настоящата кампания се оказа най-разочароващата в престоя му на "Анфийлд“, египетският национал подчерта, че връзката му с клуба и феновете остава непокътната. По време на престоя си той спечели Шампионската лига, две титли от Висшата лига и четири "Златни обувки“.

Сезонът обаче бе белязан и от напрежение, включително публични коментари от страна на Салах, свързани с отношенията му с мениджъра Арне Слот. Нападателят дори призова за връщане към стила на игра от времето на Юрген Клоп, което допълнително засили спекулациите около бъдещето му.

Въпреки това, думите му при предстоящото сбогуване са категорични.

"Клубът означава всичко. Хората означават всичко, градът означава всичко. Винаги ще обичам този клуб. Винаги ще го подкрепям“, заяви Салах.

Той подчерта и личната значимост на периода си в Ливърпул.