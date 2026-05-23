БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Мохамед Салах преди раздялата с Ливърпул: Винаги ще обичам клуба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Египтянинът се готви да напусне "Анфийлд“ след девет години, белязани от трофеи и силна връзка с феновете

Мохамед Салах преди раздялата с Ливърпул: Винаги ще обичам клуба
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах заяви, че ще запази завинаги любовта си към клуба, докато се подготвя за раздяла след девет сезона с "червените“.

Въпреки че настоящата кампания се оказа най-разочароващата в престоя му на "Анфийлд“, египетският национал подчерта, че връзката му с клуба и феновете остава непокътната. По време на престоя си той спечели Шампионската лига, две титли от Висшата лига и четири "Златни обувки“.

Сезонът обаче бе белязан и от напрежение, включително публични коментари от страна на Салах, свързани с отношенията му с мениджъра Арне Слот. Нападателят дори призова за връщане към стила на игра от времето на Юрген Клоп, което допълнително засили спекулациите около бъдещето му.

Въпреки това, думите му при предстоящото сбогуване са категорични.

"Клубът означава всичко. Хората означават всичко, градът означава всичко. Винаги ще обичам този клуб. Винаги ще го подкрепям“, заяви Салах.

Той подчерта и личната значимост на периода си в Ливърпул.

"Чувствам се специален и благословен. Не много хора имат възможността да играят тук девет години и да преминат през всичко това. Това е нещо, което не приемам за даденост.“, подчерта египтянинът

#ПФК Ливърпул # Мохамед Салах

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
4
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
5
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Футбол

Проектът за новия стадион на Левски навлиза в същинска фаза
Проектът за новия стадион на Левски навлиза в същинска фаза
Стоян Арсов и Геро Писков ще ръководят ключовите битки за Европа в последния кръг Стоян Арсов и Геро Писков ще ръководят ключовите битки за Европа в последния кръг
Чете се за: 01:27 мин.
Шотландската федерация призна грешка за решителна дузпа на Селтик Шотландската федерация призна грешка за решителна дузпа на Селтик
Чете се за: 01:50 мин.
Бруно Фернандеш е футболист №1 на сезона във Висшата лига Бруно Фернандеш е футболист №1 на сезона във Висшата лига
Чете се за: 01:27 мин.
ЦСКА актуализира клубния автобус след триумфа за Купата на България ЦСКА актуализира клубния автобус след триумфа за Купата на България
Чете се за: 01:07 мин.
Мидълзбро срещу Хъл Сити в битка за Висшата лига след безпрецедентен скандал Мидълзбро срещу Хъл Сити в битка за Висшата лига след безпрецедентен скандал
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ