Собственикът на Хъл Сити заплаши със съд преди финала за Висшата лига

Собственикът на Хъл Сити Аджун Илиджалъ заяви, че клубът е готов да предприеме съдебни действия, ако тимът загуби финала на плейофите в Чемпиъншип срещу Мидълзбро.

Напрежението около двубоя на „Уембли“ ескалира след скандала със „шпионажа“, при който Саутхемптън беше отстранен от турнира заради неправомерно наблюдение на тренировки на съперника. Впоследствие Мидълзбро бе върнат в надпреварата, което предизвика сериозни реакции.

"Нашият правен екип смята, че трябва да предприемем действия – това е сигурно. Искаме справедливост. Ако тя липсва, никой няма да се наслаждава на футбола“, заяви Илиджалъ пред BBC.

Турският бизнесмен определи решението за връщането на Мидълзбро в плейофите като „невероятно“ и постави под въпрос логиката на процеса. Според него, ако нарушението е било толкова сериозно, е трябвало да се предприемат мерки още преди полуфиналите, включително евентуално включване на друг отбор в схемата.

Илиджалъ подчерта, че не е искал да коментира ситуацията преди финала, за да не разсейва играчите, но допълни, че решенията на дисциплинарните органи подлежат на сериозен правен анализ.

Въпреки напрежението около казуса, от Хъл увериха, че отборът остава фокусиран върху предстоящия мач, който ще реши кой ще спечели промоция във Висшата лига.