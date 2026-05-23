Хъл Сити се завърна във Висшата лига след драматичен гол в добавеното време

Хъл Сити се завърна във Висшата лига след 9-годишна пауза, след като победи Мидълзбро с 1:0 във финалния плейоф на Чемпиъншип на „Уембли“.

Големият герой за "тигрите“ бе Оли Макбърни, който се разписа в петата минута на добавеното време. След центриране на Хиракава отдясно вратарят на Мидълзбро Зак Брин не успя да улови топката, а Макбърни се възползва и отблизо отбеляза най-важния гол в кариерата си.

Двубоят започна с по-сериозно владение на топката за Мидълзбро, но Хъл действаше организирано в защита и търсеше своите моменти на контраатака. В 19-ата минута Стрелец засече с глава след центриране, но изпрати топката над вратата. Малко по-късно капитанът на Хъл Люи Койл също застраши вратата на Боро, но Брин се намеси и изби в корнер.

Най-чистото положение през първата част дойде в 44-ата минута, когато Райън Джайлс центрира отлично, а Макбърни се пребори във въздуха и насочи топката с глава към вратата. Ударът му обаче срещна напречната греда.

След почивката Мидълзбро започна по-активно. В 49-ата минута Дейл Фрай получи отлична възможност след корнер, но ударът му с глава премина над вратата. Малко след това Уитакър стреля опасно от воле, но Джон Игън блокира решително.

Хъл отговори чрез Белуми, който в 61-ата минута проби и стреля с левия крак, но Брин улови. В 82-ата минута Джо Гелхард също бе близо до гол за „тигрите“, след като се възползва от колебание в защитата на Мидълзбро, но ударът му от малък ъгъл премина покрай вратата.

В заключителните минути напрежението се покачи, а двата отбора изглеждаха близо до продължения. Тогава дойде решителният момент - грешката на Брин и хладнокръвието на Макбърни пратиха Хъл обратно в елита.

За "тигрите“ това е пореден незабравим плейофен триумф на "Уембли“ след успехите през 2008 и 2016 година, отново с минимален резултат 1:0. Мидълзбро пък остана с огромно разочарование след драматичната седмица около завръщането си в плейофите след скандала "SpyGate" със Саутхемптън.