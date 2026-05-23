БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Чете се за: 01:02 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Хъл Сити се завърна във Висшата лига след драматичен гол в добавеното време

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Оли Макбърни донесе победата с 1:0 над Мидълзбро на "Уембли“ и сложи край на 9-годишното чакане на "тигрите“

Хъл Сити се завърна във Висшата лига след драматичен гол в добавеното време
Слушай новината

Хъл Сити се завърна във Висшата лига след 9-годишна пауза, след като победи Мидълзбро с 1:0 във финалния плейоф на Чемпиъншип на „Уембли“.

Големият герой за "тигрите“ бе Оли Макбърни, който се разписа в петата минута на добавеното време. След центриране на Хиракава отдясно вратарят на Мидълзбро Зак Брин не успя да улови топката, а Макбърни се възползва и отблизо отбеляза най-важния гол в кариерата си.

Двубоят започна с по-сериозно владение на топката за Мидълзбро, но Хъл действаше организирано в защита и търсеше своите моменти на контраатака. В 19-ата минута Стрелец засече с глава след центриране, но изпрати топката над вратата. Малко по-късно капитанът на Хъл Люи Койл също застраши вратата на Боро, но Брин се намеси и изби в корнер.

Най-чистото положение през първата част дойде в 44-ата минута, когато Райън Джайлс центрира отлично, а Макбърни се пребори във въздуха и насочи топката с глава към вратата. Ударът му обаче срещна напречната греда.

След почивката Мидълзбро започна по-активно. В 49-ата минута Дейл Фрай получи отлична възможност след корнер, но ударът му с глава премина над вратата. Малко след това Уитакър стреля опасно от воле, но Джон Игън блокира решително.

Хъл отговори чрез Белуми, който в 61-ата минута проби и стреля с левия крак, но Брин улови. В 82-ата минута Джо Гелхард също бе близо до гол за „тигрите“, след като се възползва от колебание в защитата на Мидълзбро, но ударът му от малък ъгъл премина покрай вратата.

В заключителните минути напрежението се покачи, а двата отбора изглеждаха близо до продължения. Тогава дойде решителният момент - грешката на Брин и хладнокръвието на Макбърни пратиха Хъл обратно в елита.

За "тигрите“ това е пореден незабравим плейофен триумф на "Уембли“ след успехите през 2008 и 2016 година, отново с минимален резултат 1:0. Мидълзбро пък остана с огромно разочарование след драматичната седмица около завръщането си в плейофите след скандала "SpyGate" със Саутхемптън.

#ФК Мидълзбро #ФК Хъл Сити #Чемпиъншип 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
4
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
5
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Европейски футбол

Андрес Иниеста поема първата си треньорска роля в ОАЕ
Андрес Иниеста поема първата си треньорска роля в ОАЕ
Собственикът на Хъл Сити заплаши със съд преди финала за Висшата лига Собственикът на Хъл Сити заплаши със съд преди финала за Висшата лига
Чете се за: 01:40 мин.
Шотландската федерация призна грешка за решителна дузпа на Селтик Шотландската федерация призна грешка за решителна дузпа на Селтик
Чете се за: 01:50 мин.
Бруно Фернандеш е футболист №1 на сезона във Висшата лига Бруно Фернандеш е футболист №1 на сезона във Висшата лига
Чете се за: 01:27 мин.
Мохамед Салах преди раздялата с Ливърпул: Винаги ще обичам клуба Мохамед Салах преди раздялата с Ливърпул: Винаги ще обичам клуба
Чете се за: 01:35 мин.
Мидълзбро срещу Хъл Сити в битка за Висшата лига след безпрецедентен скандал Мидълзбро срещу Хъл Сити в битка за Висшата лига след безпрецедентен скандал
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР) "В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива 60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Румен Спецов: „Лукойл Нефтохим Бургас“ удържа цените на...
Чете се за: 12:02 мин.
У нас
Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ